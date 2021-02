Hostelería de España anima a presentar recursos tras el auto dek TSJ País Vasco

Toledo, 10 feb (EFE).- El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha animado a todos los hosteleros españoles a que presenten reclamaciones patrimoniales, tras el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de permitir reabrir locales en municipios ubicados en zona roja por tener alta incidencia de covid-19.

Yzuel, que ha participado en la manifestación que han llevado a cabo este miércoles en Toledo los hosteleros de Castilla-La Mancha para pedir medidas que salven al sector, ha recordado que llevan " 24 contenciosos presentados en todas las comunidades" `por lo que animan "absolutamente a todos los hosteleros a que presenten reclamaciones patrimoniales ante el Estado, ante las comunidades autónomas",.

Según el presidente de Hostelería de España "se han tomado muchas decisiones gravísimas" que les están "arruinando", y por lo tanto" tienen derecho a ser compensados en ese daño patrimonial" que se les está haciendo..

A preguntas de los periodistas, Yzuel ha considerado que el auto del TSJPV "genera un criterio a la hora de presentar estas demandas ante las comunidades, porque no puede ser de otra manera" y ha insistido en que les "están arruinando" y "se han tomado unas decisiones injustas".

"Queremos que se replique el modelo de Madrid, que ha decidido que la economía y la salud vayan de la mano, con no peores resultados que otras comunidades", ha reclamado Izuel, que ha dicho que "es lamentable que se cierre la economía de este país, es lamentable que no se pueda cenar en ningún sitio y que todavía no conozcamos los informes en los que se basan para tomas estas decisiones".

Por este motivo, ha celebrado "las buenas noticias las que han llegado del País Vasco con esas medidas cautelares que ha dictado un juez, un juez valiente, que les ha dicho: oigan, nos tienen que demostrar que sirven para algo".

En este sentido, Yzuel ha lamentado que se esté culpabilizando de los contagios a los hosteleros, cuando el último informe del Ministerio de Sanidad del 4 de diciembre señalaba que solamente el 2,3 por ciento de los contagios tiene relación con la hostelería.

Estos datos demuestran que "cerrar la hostelería es gratuito", según Yzuel, que también ha opinado que no solo "no arregla el problema, sino que lo empeora", porque supone fiestas familiares, fiestas en entornos privados y que no se cumplan las medidas preventivas.

Ha aseverado que si se les cierra no pueden ser "los paganos de la verbena, los paganos de los platos rotos".

Al respecto, ha recordado que han "reclamado ayudas directas, no propinas", y han exigido al Gobierno central y a cada comunidad autónoma que generen ese paquete de ayudas directas, que las aclaren y que sean de fácil acceso.

Sin estas ayudas "es imposible sostener el tejido empresarial de la hostelería", ha apuntado Yzuel, que ha añadido que en España hay 85.000 establecimientos cerrados, que pueden llegar a 100.000, y por lo tanto necesitan "ayudas directas sí o sí, como se han dado de manera seria en los países serios de Europa a todos los sectores y al sector de la hostelería cuando se ha cerrado", ha recalcado.