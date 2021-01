Hostelería de España y empresas tractoras buscan fondos europeos para la digitalización del sector

Coca-Cola European Partners, Pernod Ricard, Makro y Mahou San Miguel, empresas tractoras de este clúster de transformación digital

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Hostelería de España ha coordinado a un grupo de empresas tractoras como Coca-Cola European Partners, Pernod Ricard, Makro o Mahou San Miguel, con las que ha presentado un macro-proyecto en el programa de fomento de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial para impulsar la digitalización del sector tras la reciente convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En concreto, se trata de una "alianza histórica" de cuatro empresas líderes dentro del sector de la hostelería que tiene como objetivo conseguir la modernización y digitalización del sector, según han informado en un comunicado.

De esta forma, las empresas tractoras de este proyecto son compañías del sector industrial proveedor de la hostelería. Así, Mahou San Miguel, Coca-Cola European Partners y Pernod Ricard son representantes de las categorías de cerveza, refrescos, espirituosos y vinos, junto a Makro, como representante del 'retail' especializado en hostelería.

En la manifestación de interés, presentada el pasado 20 de enero, participan además otras empresas desarrolladoras de plataformas tecnológicas y de formación especializada que complementen el 'expertise' y recursos del clúster.

De esta forma, el proyecto se conforma como un foro de intercambio de experiencias y acelerador de propuestas en el que participan otrasempresas y entidades como Indra, Isdi, Universidad Francisco de Vitoria, Basque Culinary Center, Campus de Hostelería, Too Good to Go, Misstipsi, Covermanager, y Linkers, siendo posible la participación de nuevos actores en fases posteriores del proyecto.

ACELERAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El proyecto tiene como objetivo definir y ejecutar un conjunto de planes que permita acelerar el proceso de transformación digital del sector hostelero en España. Este objetivo y los planes concretos están alineados con las directrices de la Unión Europea y con el Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España.

El proyecto promueve la aplicación práctica de hasta nueve ODS, poniendo un acento especial en el 17, el que busca alianzas para lograr los objetivos.

La iniciativa arrancó el pasado 1 de enero de 2021 y es uno de los proyectos promovidos por el Clúster de transformación digital, impulsado por la patronal hostelera y las cuatro compañías, que se creó el pasado 30 de octubre.

200 MILLONES

Cuenta con una duración estimada de 36 meses y será capaz de movilizar, en un objetivo común de transformación digital del sector, más de 200 millones de euros.

De esta forma, las líneas de acción se agrupan en cinco grandes áreas como son la creación de un centro de observación e impulso de la digitalización; las acciones aceleradoras de negocios, a través del Plan Impulso Digital de negocio; una plataforma común de soluciones, encargadas de desarrollar espacios de 'marketplace' de servicios digitales colaborativos y cofinanciadas; en la formación para la profesionalización, así como en un plan renove que buscará promover renovar activos en el sector orientados la conectividad, la sostenibilidad, el desarrollo y la eficiencia, respecto a lasinstalaciones, la flota de distribución, y la interacción digital con proveedores y distribuidores.

Este proyecto, que ya se ha presentado al secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, deberá contar con un número importante de empresas y entidades, incluyendo pymes, al menos un 40%, y con una adecuada representación territorial de la cadena de valor.