Los hosteleros lamentan el agravio por falta de ayudas y prevén "miles" de demandas

Madrid, 24 dic (EFE).- Los hosteleros cierran el peor año de su historia en pie de guerra contra el Gobierno, al que acusan de agravio comparativo por no concederles ayudas directas en contraste con el sector del automóvil o las aerolíneas, y ya amenazan con que el conflicto derive en la presentación de "miles" de demandas.

"Nos han sometido a un absoluto abandono, han decidido que somos un sector al que no deben ayudar y hay una voluntad firme de sacrificar 100.000 locales", critica en una entrevista con Efeagro el presidente de la patronal Hostelería de España, José Luis Yzuel, quien califica de "decepcionante", "ridículo" y de "tomadura de pelo" el plan de rescate presentado por el Ejecutivo el martes.

La entidad reclamaba ayudas directas por 8.500 millones de euros ante la gravedad de la situación: un 50 % de caída de facturación en 2020 y una tercera parte de los cerca de 300.000 bares, restaurantes y hoteles de España desaparecidos o al borde de hacerlo.

"Si al menos hubiera sido la mitad de lo que pedíamos... Necesitamos las ayudas directas para sobrevivir", insiste Yzuel, quien recuerda que el impacto de esta crisis provocada por la covid-19 es muy superior a la vivida hace una década: "Esto no tiene nada que ver con la anterior crisis, entonces desaparecieron 5.000 locales. Ahora las cifras son como un tsunami".

El dirigente patronal critica que el Gobierno no siga el camino de otros países europeos y no dé dinero a fondo perdido al sector y denuncia que sí se ha seguido esa estrategia con otras actividades económicas.

"A las empresas no hay que ayudarlas parece con ayudas directas salvo si eres del sector del automóvil o una aerolínea, ahí no hay ningún problema para inyectar dinero (...) Nuestra atomización es una clara debilidad, en otros sectores son cuatro y uno de ellos levanta el teléfono y se lo coge el propio (presidente del Gobierno) Pedro Sánchez", lamenta.

En su opinión, el Ejecutivo trata a la hostelería como si fuera "un sector de poco valor añadido cuando a nivel turístico España es envidiada en el mundo", lo que considera "una falta de respeto".

Los hosteleros cuestionan las fuertes restricciones aplicadas al sector por parte de las comunidades autónomas, y citan los propios informes elaborados por el Ministerio de Sanidad para insistir en que el porcentaje de contagios asociados a los bares y restaurantes ronda el 3 % del total.

"Nos están cerrando desde la gratuidad, les sale tan barato... En Cataluña no están mejor pese a que hemos estado parados, y en Madrid ahora está empeorando pero antes las cifras eran mejores y no se ha cerrado. Vemos que no tenemos nada que ver con los rebrotes", recalca Yzuel.

"Estoy convencido de que esto acabará con miles y miles de demandas, porque vamos a reclamar al Estado el dinero que nos ha robado", amenaza el dirigente patronal, quien cree que existen argumentos jurídicos para sostener que las restricciones han sido arbitrarias y están detrás de millonarios perjuicios para los empresarios.

Por el momento, Hostelería de España ya trabaja "en organizar plataformas y herramientas con gabinetes jurídicos para que quienes quieran denunciar puedan hacerlo a través de demandas agrupadas", y avanza que éstas se dirigirán "tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas".

De cara a 2021, el sector espera que después de Semana Santa haya "un punto de inflexión" para poder trabajar con relativa normalidad en verano.

"Esperamos que esto sea un accidente o un mal sueño. Habrá una parte del negocio que no se va a recuperar porque ya estaba 'tocada', pero también habrá oportunidades, por ejemplo bajarán los alquileres", pronostica Yzuel.

Aunque no augura cambios en el comportamiento del consumidor español y su relación con los bares, sí espera que la covid-19 transforme la estructura empresarial de la hostelería nacional, con un peso creciente de la restauración organizada (que hasta ahora representaba el 30 % del total) frente a la caída de los independientes.

"En las cadenas organizadas también ha habido problemas en los locales con peores ubicaciones, en aquellos que ya tenían menos ventas... Pero van a salir reforzadas porque tienen más músculo financiero y están más profesionalizados", admite.