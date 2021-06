Los hosteleros reclaman que se amplíen los horarios del ocio nocturno

Toledo, 9 jun (EFE).- El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha asegurado este miércoles en Toledo que van a seguir exigiendo que se amplíen los horarios del ocio nocturno, porque las condiciones que se están planteando "hacen prácticamente imposible" que los empresarios del sector "se ganen la vida".

En declaraciones a los medios, el presidente de Hostelería de España ha abogado por la necesidad de "normalizar cuánto antes el ocio nocturno" y dejarlo trabajar en condiciones parecidas a las que tenía antes, porque aunque ha admitido que tiene que haber limitaciones, ha comentado que "está abriendo con unos horarios que prácticamente hacen imposible que se ganen la vida".

Yzuel ha argumentado que "si la restauración cierra a la una y solo le dejan abrir hasta las dos, por ejemplo, con esa hora es prácticamente imposible", por lo que ha considerado que "tenemos que seguir exigiendo que en la medida de lo posible se normalicen cuanto antes horarios que permitan a un sector que lleva 14 meses cerrado empezar a recuperar la senda económica".

Y ha añadido que "si no hay contagios a las 3, no entendemos que no se pueda corregir un poco para que tengan un horario un poco más exclusivo relacionado con el ocio", por lo que Hostelería de España insistirá en la ampliación de horarios para el ocio nocturno, aunque sea necesario aplicar medidas que lo hagan más seguro.

"El ocio nocturno, lamentablemente ha sido, absolutamente demonizado, cerrado, llevan 14 meses prácticamente sin poder trabajar", ha lamentado Yzuel, quien piensa que cuando la situación sanitaria tiene una clara mejoría "hay que intentar normalizar cuánto antes los horarios para que el ocio nocturno pueda trabajar".

Según Yzuel, "es muy difícil asimilar que las empresas estén arruinadas, en una situación dramática, y las calles estén abarrotadas, que la gente siga en espacios públicos de alguna manera de fiesta y que estén cerradas las empresas que se ganan la vida de manera ordenada y pueden hacer cumplir restricciones".

En el ámbito general de la hostelería, ha afirmado que "seguimos reivindicando que no nos limiten tanto y que nos digan las condiciones en las que tenemos que trabajar", aunque ha aseverado que "lamentablemente, hemos tenido pocas propuestas, sabemos que hay medidas que se podrían aplicar".

No obstante, ha dicho que "estamos viendo la luz al final del túnel, que pronto esto va ser un mal sueño, que hay que seguir vacunando por tierra, mar y aire, exigir a las Administraciones que dediquen todos los esfuerzos habidos y por haber para que esta vacunación se acelere lo más que se pueda".

En este sentido, ha señalado que Hostelería de España confía "en que pronto habrá un punto de inflexión, que creemos que va a ser muy explosivo", y ha subrayado que "lo vemos claramente: la gente tiene ganas de recuperar el tono, de volver a compartir, de llenar nuestros restaurantes, nuestras terrazas".

"Todo va a mejorar el turismo nacional, la gente tiene ganas de recuperar la vida normalizada, de salir, de viajar, de ocupar", ha recalcado Yzuel, aunque ha matizado que en el ámbito del turismo internacional "va a ser un crecimiento más lento".