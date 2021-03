Los hoteleros auguran que la Semana Santa va a ser "un auténtico desastre"

Madrid, 22 mar (EFE).- El sector hotelero español prevé que esta Semana Santa no va a llegar "ni siquiera a un 20 %" de la facturación que tuvo antes de la pandemia de la covid-19 en 2019, lo que considera "un auténtico desastre".

Según el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, había "una cierta expectativa" y se habían hecho reservas no solamente en las zonas de sol y playa, sino también en muchas de las ciudades que celebran Semana Santa, pensando que va a haber actos religiosos o movimientos de personas.

Sin embargo, los cierres perimetrales, tanto autonómicos como provinciales, han hecho que se anule prácticamente todo lo que estaba hecho, ha lamentado.

Además, "no es verdad", tal y como han venido diciendo algunos, que los turistas extranjeros iban a suplir de alguna manera los movimientos de los nacionales, ya que los grandes mercados emisores de España no pueden viajar, ha afirmado este lunes.

Es el caso de los franceses, que están confinados, y de los ingleses, que tampoco pueden viajar, mientras que los pocos alemanes que lo pueden hacer, al no haber conectividad aérea, "no suponen más que una pequeña punta de lanza de lo que esperamos que venga en el futuro, pero esta Semana Santa no van a venir personas, no tenemos movimiento y la gran mayoría de los hoteles ni siquiera va a abrir", ha advertido.

A su juicio, está claro que lo que hay que hacer es limitar los contactos entre personas, vacunar y comprobar por medio de test que no hay contagio, "pero no limitar la movilidad", ha defendido.

Para la Cehat, la limitación a la movilidad de las personas es "un inmenso error" porque lo que se está comprobando es que, incluso en las zonas donde no hay movilidad, pero sigue habiendo contactos, hay muchos casos de incidencia de la covid-19. "Por tanto, lo que decimos es sí a la movilidad, no a los contactos", ha insistido.