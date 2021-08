IAG cae un 3 % en bolsa tras limitar la UE los viajes turísticos desde EE.UU.

Madrid, 31 ago (EFE).- El grupo de transporte aéreo IAG, del que forman parte, entre otras aerolíneas, Iberia, Vueling y British Airways, baja casi un 3 % en bolsa tras la decisión de la Unión Europea (UE) de limitar los viajes turísticos desde EE.UU. por la evolución de la pandemia de coronavirus.

Las acciones de IAG perdían un 2,74 % minutos después de mediodía, el mayor descenso del IBEX 35, y se situaban en 1,847 euros. El grupo aéreo cae un 6,4 % en agosto, pero sube un 3,1 % en lo que va de año.

El Consejo de la UE retiró ayer a EE.UU. y a otros cinco países (Israel, Líbano, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo) de la lista de Estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a Europa por placer y no solo por motivos esenciales.

La recomendación del Consejo no es vinculante para los socios comunitarios, pero la institución advierte de que un Estado no debería levantar las restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la UE.