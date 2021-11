IAG se plantea disminuir vuelos en Heathrow si aumenta la tasa aeroportuaria

Londres, 22 nov (EFE).- El grupo aéreo IAG, en el que están British Airways (BA) e Iberia, entre otras, no descarta recortar los vuelos de sus aerolíneas en Heathrow si hay un incremento de la tasa que el aeropuerto londinense cobra a las compañías aéreas, anunció este lunes el consejero delegado de la alianza, Luis Gallego.

En una conferencia convocada por la organización Airlines UK en Londres, el directivo dijo que es una "gran ventaja" operar en Heathrow, al oeste de la capital británica, pero las tasas figuran entre las más altas del mundo.

Gallego hizo esta afirmación después de que la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA, en inglés) indicase el pasado octubre que el aeropuerto tendrá luz verde para incrementar hasta un 56 % la tasa que cobra a las aerolíneas por usar sus terminales.

Heathrow se está volviendo "cada vez más caro" para las aerolíneas, al ser un 44 % más costoso que sus competidores, pero ahora se presenta la posibilidad de un incremento del 50 % en los próximos cinco años, señaló el directivo.

"La realidad es que más del 40 % de la gente que usa Heathrow corresponde a pasajeros en tránsito. Simplemente pasan de camino a otros destinos y fácilmente podrían ir por otras terminales más competitivas", agregó Gallego.

"Subir los recargos no ayudará. No atraerá demanda, tendrá el efecto contrario. Si el aumento sobre los aterrizajes se concreta, sé que IAG no estará solo en reconsiderar el uso de Heathrow por nuestras aerolíneas", añadió.

Gallego resaltó que la aviación está saliendo de su "peor crisis" y los operadores necesitan "competir", por lo que pidió que haya una relación coste-eficacia en Heathrow a fin de que pueda ser beneficiosa para los pasajeros, los negocios y la economía británica.

Además, Gallego destacó que la aviación ha afrontado la mayor crisis y que la transformación del sector aéreo es un "imperativo".

"Todos nosotros, cada aerolínea, deber salir de esta experiencia más competitiva", subrayó.

La CAA ha puesto en marcha una consulta para evaluar el incremento de la tasa, que puede pasar de 22 libras (25,5 euros) por pasajero en 2020 a una cifra que oscile entre 24,50 libras y un máximo de 34,40 libras (28,42 y 39,90 euros) a partir de 2022.

Gallego recordó que por Heathrow pasan 80 millones de personas pasan cada año.