IAG reafirma su compromiso con España y se ve como palanca de recuperación

Madrid, 9 jun (EFE).- El consejero delegado del grupo IAG, al que pertenece Iberia, Luis Gallego, ha reafirmado hoy el compromiso "permanente y rotundo" de la aerolínea con España, y ha considerado que IAG es la "herramienta" que el país necesita para impulsar la recuperación y competir con otros países europeos.

Gallego ha hecho esta consideración en su intervención en el "Foro Económico Internacional de Expansión", junto con el director de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Manuel Butler; el presidente de Amadeus, Decius Valmorbida, y el vicepresidente senior de Operaciones Comerciales de Booking.com, James Waters, entre otros.

Todos ellos se mostraron de acuerdo en señalar el avance de la vacunación como el factor que acelerará la recuperación económica, y fueron optimistas en cuanto a la vuelta a la normalidad del turismo, aunque con cambios, entre ellos que las rutas de largo radio tardarán "varios años" en volver a la normalidad.

También urgieron a los distintos países a ponerse de acuerdo para establecer unos pasaportes covid que faciliten los viajes, al tiempo que consideraron que los viajes de negocios no han desaparecido, pero nunca serán como antes, ya que el sector se ha dado cuenta de que debe primar la sostenibilidad.

Para Gallego, el turismo debe seguir siendo un pilar económico fundamental de España, que beneficie e impulse a otros sectores, e IAG es fundamental, ya que es "el único grupo de aviación internacional que apuesta firmemente por España" y desarrolla la conectividad de los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

En el tercer trimestre de este año, Iberia operará 114 destinos desde Madrid, 24 de largo radio y 90 de corto y medio radio, ha explicado.

Madrid ha perdido posiciones entre los "hubs" europeos y tras la crisis "le será mas difícil competir con su actual tamaño", debido a las ayudas que han recibido otros competidores de sus Gobiernos.

Además, el "hub" de Madrid "no es 360 grados", pues "no mira a Asia, ni al Este ni a Oriente Medio" y "con su volumen actual no tiene posibilidad de hacerlo en un futuro inmediato", por lo que es fundamental "crecer" y tener una aerolínea de referencia como tienen el resto de "hubs" europeos, ha insistido.

Y para ello, España debe impulsar un turismo de calidad, desestacionalizado, que cree empleo digno e impulse el consumo, reduciendo la dependencia de países vecinos.

"En 2030, 2.400 millones de personas de China, La India y el sudeste asiático pasarán a formar parte de la llamada clase media" y "no vamos a poder ofrecerles la conectividad necesaria para venir a España" ni para utilizar Madrid como puente entre Asia y Latinoamérica", ha dicho.

IAG es la única herramienta para fortalecer el aeropuerto de Madrid, para competir con los "hubs" del norte de Europa y desarrollar un polo industrial tecnológico y sostenible en La Muñoza con un negocio de mantenimiento que emplee a 4.000 personas y también para reforzar el aeropuerto de Barcelona.

Y todo esto de forma sostenible, con un compromiso de reducción de carbono de los más ambiciosos del sector y también con la firme intención de que en 2030 el 10 % de los vuelos operen con combustibles sostenibles, ha dicho.

La sostenibilidad es un reto de todos: aerolíneas, gobiernos y fabricantes de aviones, e IAG es la herramienta que España necesita para aprovechar las oportunidades que se presentarán cuando los países y las economías empiecen a abrirse, ha añadido.