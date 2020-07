Ibercaja estudia lanzar fondos de capital privado y de renta fija asiática

Consigue recuperar niveles de patrimonio a niveles de cierre de 2019

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Ibercaja estudia lanzar fondos de inversión alternativos de capital privado, así como ampliar su gama de renta fija corporativa asiática y no descarta aumentar su gama de fondos de renta fija con vencimiento, previsiblemente a lo largo del año y en "función de las oportunidades de mercado".

"Los fondos de 'private equity' son una de las tendencias en las que estamos muy interesados y lo estamos estudiando. Hay que trabajar en ello por la situación de la baja rentabilidad en la renta fija", ha afirmado la directora general de Ibercaja Gestión, Lili Corredor, en un encuentro virtual con periodistas este miércoles.

Corredor ha afirmado que "aún no está decidido" si esta gama de fondos de capital privado se ofrecería con inversión directa, para lo que podrían ampliar su plantilla, o a través de acuerdos con terceros. Ha avanzado que podría comercializarse a finales de año o a comienzos de 2021, en función de la incertidumbre por la pandemia este otoño.

Asimismo, la gestora ha reiterado su apuesta por la inversión bajo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), que espera que tenga cada vez más peso en su volumen. "En cinco años como máximo se dejará de hablar de inversión ASG, ya que todas las inversiones serán por supuesto sostenibles", ha pronosticado el director del grupo financiero de Ibercaja, Rodrigo Galán.

A pesar de la ampliación de su oferta de fondos previstas, la gestora ha señalado que no se plantea por ahora comecializar fondos indexados de gestión pasiva. "Nos congratula ser una gestora de gestión activa. No lo despreciamos pero no lo contemplamos para un futuro próximo", ha dicho Corredor.

RECUPERAN PATRIMONIO A NIVEL DE CIERRE DE 2019

El patrimonio bajo gestión de Ibercaja a finales de junio se situó en 13.980 millones de euros, con lo que ha recuperado sus niveles de cierre de 2019, a pesar de la pandemia, y a diferencia del comportamiento del conjunto del sector, que ha decrecido en el mismo periodo un 5,6%.

Galán ha destacado que el grupo ha recibido aportaciones netas en estos seis primeros meses por 495 millones de euros, un 53% más que el mismo periodo del año anterior, frente a los reembolsos netos del sector.

Con todo ello, la cuota de mercado de Ibercaja Gestión ha avanzado 43 puntos básicos en los últimos doce meses, hasta alcanzar el 5,36%, que la consolida como la séptima del sector por volumen de activos gestionados.

RENTABILIDADES MENOS NEGATIVAS QUE EL SECTOR

En cuanto a las rentabilidades ofrecidas por los fondos en el primer semestre, la directora general de Ibercaja Gestión ha destacado que ya han recuperado "el 70% de las caídas experimentadas desde mínimos de mercado".

En concreto, la rentabilidad media de sus fondos en lo que va de año, es del -2,9%, más de un punto porcentual superior a la del conjunto del sector que fue del -4% en el primer semestre.

Según Corredor, esta ventaja se atribuye a la posición estratégica que mantienen en sectores ganadores estructurales como los de consumo, tecnología, sanidad o medio ambiente.

OPORTUNIDADES "ABUNDANTES" PESE A LA INESTABILIDAD

Tras un semestre marcado por la pandemia, la gestora considera que las oportunidades de inversión "todavía son abundantes a pesar de la inestabilidad actual", según ha explicado el director de inversiones de la gestora, Óscar del Diego, que ha mostrado preferencia por la renta variable y en la deuda corporativa, frente a la renta fija gubernamental.

Para encontrar estas fuentes de rentabilidad, el experto ha señalado que es necesario "elegir empresas con poder de marca elevado que en un entorno más inflacionista estén más protegidas" y ha recordado la importancia de no centrarse en España o Europa sino invertir a nivel global.

"La pandemia va a cambiar el mundo para siempre, no porque haya generado nuevas tendencias, sino porque ha acelerado las ya existentes", ha destacado Del Diego, que ha mencionado las políticas monetarias más heterodoxas, mayor proteccionismo, digitalización y adopción de nuevas tecnologías, transición energética y aumento del gasto en servicios sanitarios, entre las tendencias más importantes.