Iberdrola dice que las nucleares llevan 4 años en "inviabilidad manifiesta"

Santander, 23 jun (EFE).- La consejera delegada de Iberdrola en España, Ángeles Santamaría, ha señalado este miércoles que las centrales nucleares españolas llevan en "situación de inviabilidad manifiesta" durante los últimos cuatro años por las cargas impositivas que soportan.

Santamaría, que ha participado este miércoles en Santander en el curso de la UIMP "Perspectivas de la economía española y europea ante la nueva realidad", que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), ha indicado que los que defienden la eliminación de los denominados "beneficios caídos del cielo" ignoran "una clarísima realidad", que es que "no hay tales beneficios".

Ha explicado que los costes de las nucleares "han subido enormemente" y ha recordado los datos de Foro Nuclear, la asociación que integra a los productores de energía nuclear en España, que ha recordado que desde 2005 hasta ahora las cargas impositivas por el impuesto al combustible gastado han aumentado, así como las aportaciones que las nucleares tienen que hacer Enresa por el desmantelamiento de plantas, que ha llegado a 23 euros/MWh.

Por eso, ha dicho que esos beneficios que las centrales no emisoras de CO2 obtienen del mercado al cobrar lo mismo que las plantas que si emiten y que el Gobierno plantea recortar, "no son tales porque no contemplan todo el entorno económico" de esas plantas.

Además, ha indicado que el anteproyecto de ley del Gobierno, que aún no ha entrado en el Congreso de los Diputados, no se corresponde con las expectativas que había cuando las compañías propietarias de centrales nucleares firmaron el protocolo para el cierre ordenado de las plantas hasta 2035.