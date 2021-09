Iberia, Vueling y 14 aerolíneas más acelerarán los reembolsos por la pandemia

Bruselas, 30 sep (EFE).- Dieciséis grandes compañías aéreas, entre ellas las españolas Iberia y Vueling, se han comprometido con la Comisión Europea a acelerar los reembolsos a los pasajeros que vieron sus vuelos cancelados por las restricciones de la pandemia de la covid y mejorar su reacción en futuras crisis, informó este jueves la CE.

Cuando se declaró la pandemia de coronavirus en marzo de 2020 y se suspendió prácticamente la totalidad del tráfico aéreo europeo, la Comisión insistió en que, en virtud de la normativa europea, las aerolíneas tenían obligación de reembolsar el dinero de los billetes a los pasajeros que no habían podido volar.

Las compañías, carentes de liquidez, podían proponer "bonos" que el pasajero podría canjear por billetes más adelante, pero siempre como una opción adicional y sin sustituir a la posibilidad de recuperar el dinero en efectivo, subrayaba entonces la Comisión.

No obstante, la falta de tesorería llevó a muchas compañías a poner trabas a los pasajeros que pedían recuperar el dinero en lugar de obtener un bono. Y no quedaba claro si el pasajero, en caso de no llegar a utilizar los vuelos, podría transformarlos en dinero.

"La mayoría de las aerolíneas estuvieron de acuerdo en que los cupones que los pasajeros tuvieron que aceptar en las primeras etapas de la pandemia y que no utilizaron pueden reembolsarse en dinero si el pasajero así lo desea", agregó la Comisión este jueves al detallar los compromisos adquiridos por parte de las compañías.

Serán las autoridades nacionales las que "decidirán cómo abordar el problema pendiente de los bonos no reembolsables que se enviaron a los consumidores en la fase inicial de la pandemia", añadió el Ejecutivo comunitario.

Además, las compañías aéreas han aceptado que "los pasajeros que reservaron su vuelo a través de un intermediario y tienen dificultades para obtener el reembolso del intermediario pueden dirigirse a la aerolínea y solicitar el reembolso directamente", señaló la Comisión.

El Ejecutivo comunitario también espera "que las aerolíneas informen a los pasajeros sobre esta posibilidad y cualquier condición para solicitar un reembolso directo en sus sitios web" y que, en líneas generales, informen "más claramente sobre sus derechos como pasajeros en caso de cancelación de un vuelo por parte de una aerolínea".

No obstante, añadió la CE, en "la gran mayoría de los casos, se han eliminado los retrasos en los reembolsos restantes" y se reembolsará a los pasajeros en un plazo de 7 días, según lo exige la legislación de la Unión Europea.

Han participado en el diálogo con la Comisión y con las autoridades nacionales de protección de los consumidores Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling y Wizz Air.

La comisaria europea de Transportes, Adina Valean, acogió "con satisfacción el hecho de que se haya eliminado la mayor parte de los reembolsos atrasados y que todas las aerolíneas interesadas se hayan comprometido a resolver los problemas pendientes".

"Esto es fundamental para restaurar la confianza de los pasajeros. De ello depende la recuperación del sector del transporte aéreo. Es por eso que actualmente también estamos evaluando opciones regulatorias para reforzar la protección de los pasajeros contra futuras crisis", agregó la comisaria.