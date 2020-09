Iglesias pide "no engañar a nadie" y dice que unos PGE con Ciudadanos son "inviables"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha insistido este martes en apostar por el bloque de la investidura para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha pedido "no engañar a nadie" sobre un posible acuerdo con Ciudadanos, que ve "inviable".

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, ha dejado claro que la única opción que "puede dar estabilidad a la legislatura" y al propio Ejecutivo es la del bloque que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

En esta línea, Iglesias ha dicho que respeta que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asegure que lo importante no es con quien aprobar los PGE, sino que estos salgan adelante. "¿Hay que excluir a alguna fuerza? No. Pero este Gobierno existe por una mayoría muy concreta", ha sostenido Iglesias.

Así, el vicepresidente ha insistido en que el Ejecutivo no descartará a nadie de las negociaciones para aprobar los PGE. "Pero pensar que se pueden sacar con una mayoría distinta a la investidura creo, por no engañar a nadie, que no es real", ha añadido.

Iglesias ha pedido "entender" que llegar a acuerdos "tan importantes" como los Presupuestos "sobre políticas sociales y de reconstrucción con quien está gobernando con la ultraderecha es inviable en la práctica". "Y eso se va a demostrar", ha sostenido.