Indexa Capital automatiza los traspasos de fondos desde 18 bancos y gestoras gracias a Flanks

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Indexa Capital ha llegado a un acuerdo con Flanks para automatizar los traspasos de fondos desde 18 bancos, entre los que se encuentran las principales entidades españolas, lo que facilitará que los clientes puedan mover sus fondos, según explicó en un comunicado.

El gestor automatizado procesa unas 13 peticiones de traspaso diarias con un importe medio de 10.300 euros. De los 3.100 traspasos registrados en los primeros ocho meses del año, unas 700 fueron rechazados por la entidad de origen. Los traspasos permiten mover la inversión de un fondo a otro y de una entidad financiera a otra, sin costes y sin impacto fiscal, es decir, sin pagar impuestos sobre las eventuales ganancias que del fondo que se traspasa.

Indexa señala que es "un proceso habitual y que debería ser muy sencillo" pero, a menudo no lo resulta tanto porque muchas entidades "esconden" la información necesaria para el traspaso de fondos a otra entidad. Los principales motivos de rechazo suelen ser por un error en la identificación del fondo, en la identificación de la cuenta de valores de origen del traspaso o que los titulares en origen y en destino del traspaso no coinciden.

"No es raro que escondan el ISIN o el nombre completo del fondo por ejemplo, o el número de la cuenta de valores, lo que complica las peticiones de traspasos salientes. Por ello, decidimos colaborar con Flanks.io y convertirnos en el primer gestor en ofrecer a sus clientes importar la lista de sus fondos desde otras entidades y así facilitar mover sus fondos desde otras entidades a Indexa", ha explicado el cofundador y consejero de Indexa, François Derbaix.

Actualmente, Indexa ofrece la integración con 18 bancos y gestora: Santander, Caixabank, Bankia, ING, Bankinter, BBVA, Renta 4, Sabadell Urquijo Banca Privada, Liberbank, Bestinver, A&G Banca Privada, Magallanes Value Investor, Crèdit Andorrà, Openbank, Santalucía AM, Cobas AM, Banca March y Buy & Hold; pero asegura que "están potencialmente todas disponibles".

Flanks.io es una firma experta en integraciones de cuentas de valores, cuya tecnología permite automatizar la extracción de las posiciones de los clientes en diferentes entidades financieras, con permiso del cliente, evitando procesos manuales y errores para poder ofrecer una visión global de la cartera del inversor.

Para ello, usa las últimas tecnologías de 'big data' y ciberseguridad. El cliente se identifica directamente con su banco. Una vez identificado y autorizado el acceso, el banco consultado autoriza a Flanks a acceder a la información y a facilitarla a Indexa. Esta información solo se usa para los traspasos y ninguno de ellos conservan otra información del cliente relativa a sus cuentas en otros bancos.