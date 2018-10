Las "indicaciones geográficas", el principal escollo para el acuerdo Mercosur-UE

Las "indicaciones geográficas" de productos suramericanos son uno de los principales escollos para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), junto a la oferta del bloque europeo "de acceso de mercado" a los productos del Mercosur, afirmó hoy el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

Después de la reunión entre los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay celebrada hoy en Montevideo, Nin Novoa aseguró en relación a las indicaciones geográficas que "hay muchísimos productos que tienen en estas naciones más de 150 años de elaboración", y puso como ejemplo el "queso parmesano", que se elabora en su país "desde el año 1864".

Además, afirmó que existen "temas sensibles" en el proceso de negociación y que estos hacen referencia al acceso de mercado de sectores como el automotriz y el lácteo.

Las observaciones por parte de los Estados miembro del Mercosur en estas materias se incluyen en la "plataforma de acuerdo" que las autoridades elaboraron hoy y que presentarán a los representantes de la UE.

"De todos los pedidos que nos ha hecho la Unión Europea hemos avanzado en casi todos ellos, hay algunos que siguen siendo más dificultosos, más sensibles, (...) pero lo que manifestamos y reafirmamos es la vocación y la voluntad de poder seguir negociando", destacó Nin Novoa.

Sin embargo, no quiso profundizar en cuales son las resoluciones que tomaron en estos aspectos para proteger el acuerdo.

"No voy a entrar en muchos detalles porque en la época de las comunicaciones se sabe inmediatamente y yo no quiero que los europeos se enteren por la prensa qué es lo que le vamos a decir, de manera que lamentablemente no podemos ser muy explícitos, pero tenemos toda la mejor voluntad", subrayó.

Novoa aseguró que presentarán su propuesta "en pocas semanas" y con ella esperan "un movimiento" que les permita sentirse "mas satisfechos" con las ofertas que el bloque europeo ha realizado.

Los cancilleres llegaron a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo alrededor de las 9:00 hora local (12:00 GMT)y estuvieron reunidos durante casi cuatro horas.

A la reunión no asistió el canciller de Bolivia -Estado que se encuentra en proceso de adhesión al bloque-, Diego Pary, quien estuvo presente en una reunión de urgencia que celebrará en Lima la Comunidad Andina (CAN) para abordar el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos.

Por su parte, Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del Mercosur, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el bloque.