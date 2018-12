La industria manufacturera china se contrae por primera vez desde julio de 2016

La industria manufacturera de China registró su primer mes de contracción desde julio de 2016, con el índice gerente de compras (PMI, en sus siglas en inglés) situándose en los 49,4 puntos, según datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Esta lectura es, asimismo, la más baja desde febrero de 2016, cuando el PMI cayó hasta los 49 puntos -por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción-.

Así pues, la senda descendente de la manufactura china continúa, con el indicador cayendo por cuarto mes consecutivo después de haberse mantenido justo en el umbral de la contracción -50 puntos- en noviembre.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, los analistas esperaban que el PMI se situase en diciembre en el mismo nivel que el mes anterior.

De hecho, esto contrasta con el buen momento del sector a mediados de 2018, ya que registró su máximo crecimiento del último lustro el pasado mes de mayo, cuando el indicador alcanzó los 51,9 puntos.

En diciembre, el subíndice de producción bajó de 51,9 a 50,8, mientras que el de nuevos pedidos -que engloba la demanda interna y la del exterior- se redujo desde 50,4 a 49,7, lo que supone su primera contracción del año.

El estadístico de la ONE Zhao Qinghe achaca este mal resultado a la "intensificación de las fricciones comerciales internacionales", en referencia a las disputas entre China y Estados Unidos, y a otros factores como la ralentización del crecimiento económico a nivel mundial y la cautela empresarial debido a un entorno poco favorable.

Pese a esto, la ONE destaca que los negocios no relacionados con la manufactura no solo mantienen su expansión sino que avanzan con respecto a noviembre, haciendo aumentar su índice en 0,4 unidades hasta los 53,8 puntos.

Dentro de la sección no manufacturera de la industria, el sector servicios, que representa más de la mitad del PIB del país, se situó en los 52,3 puntos, cediendo 0,1 unidades con respecto a su registro de noviembre.

Asimismo, el índice del sector de la construcción alcanzó los 62,6 puntos, 3,3 más que en noviembre, lo que Zhao interpreta como un éxito de las recientes "medidas para promover el desarrollo estable de la inversión en infraestructura".