La industria reclama una regulación inteligente para evitar la huida de empresas

El secretario de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Andrés Barceló, ha asegurado hoy que si España quiere que la industria se mantenga y siga en el futuro debe ofrecer a las empresas una regulación "inteligente" que atraiga la inversión.

En su opinión, a diferencia de otros sectores, como el turismo y la agricultura y dada la ausencia de materias primas en el país, la única ventaja competitiva que presenta España a nivel industrial es su capital humano, que está muy bien formado, y la regulación, ha explicado ante el grupo de Trabajo de Reactivación Económica del Congreso.

"No está garantizado que haya industria en este país porque no tenemos ninguna ventaja competitiva (...). El dinero se mueve con muchísima facilitad y si queremos que la industria esté aquí y siga en el futuro, tenemos que encontrar una regulación inteligente. Si hacemos una regulación que vaya en contra de la industria y de la inversión, lo que nos va a suceder es que se van a marchar de aquí".

El también director de la patronal siderúrgica Unesid, ha apuntado que ninguna planta "cierra de la noche a la mañana" y que la decisión se toma años antes incluso de anunciarla, a lo que ha añadido que no hay mucha diferencia a la hora de tomar decisiones entre empresas con matriz española o multinacionales, porque lo que prima siempre es la rentabilidad.

"Sin una regulación inteligente no hay futuro. Queremos seguir aquí, estamos implicados en el territorio y tenemos una excelente relación con nuestros entornos", ha afirmado Barceló, quien ha insistido en que una industria que no invierte "es una industria que está poniendo fecha a su cierre".

"No queremos subvenciones, sino inversión", ha insistido el directivo, quien ha advertido de que cuando gobiernos y políticos definen sectores como estratégicos "sólo hay una cosa asegurada: el fracaso" y ha afirmado que nadie habría señalado en su día como estratégicos ni a Facebook ni Google.

"Dejen a la vida que siga. Lo primero es mantener lo que hay pero sin mantener zombis, que es alguien dopado que no paga impuestos", según Barceló, quien ha subrayado los elevados niveles salariales de la industria en España y su alto porcentaje de empleo fijo.

Por otra parte, ha pedido a España y a la Unión Europea que las importaciones sean "leales" para evitar convertirnos en "el pagafantas del comercio internacional".

En este sentido, ha explicado que, como director de Unesid, lo que quiere es que las obras o los coches que se hacen en España se hagan con acero español, medioambientalmente mejor y de la misma calidad que el chino, el turco o el brasileño.

Por otra parte, ha pedido que no se use la crisis del coronavirus para que las administraciones "disparen" los plazos de pago, ni para poner nuevos impuestos, "sobre todo impuestos que gravan cosas que si la vida fuera perfecta no recaudarían nada".

La Alianza reúne a las asociaciones empresariales y patronales Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia).