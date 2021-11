La iniciativa público privada marca el futuro de la sostenibilidad circular

Madrid, 17 nov (EFE).- La gestión responsable de los residuos y los plásticos para minimizar su paso por el vertedero, potenciar la conciencia social contra el desperdicio alimentario, reducir la huella ambiental de un campus o consolidar la Marca España en sostenibilidad son algunas de las iniciativas galardonadas este miércoles en los III Premios BASF de economía circular.

El Ministerio de Transición Ecológica destaca en la tercera edición de los Premios BASF

Saber más

La multinacional química ha reconocido el compromiso de instituciones públicas y empresas privadas en el desarrollo de “una energía inteligente y una economía alineada con la sostenibilidad”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha recibido el galardón a la ‘Mejor iniciativa pública’, por su proyecto “Catálogo de Buenas Prácticas de Economía Circular”, con el que pretenden potenciar la conexión sectorial e intersectorial mostrando casos de éxito que puedan ser escalables y transferibles entre empresas.

Desde el Ministerio, en declaraciones a EFE, han agradecido este reconocimiento detrás del cual se encuentra “el trabajo y la ilusión de muchos profesionales, tanto del sector público como del privado, y de muchos ciudadanos que se esfuerzan por mejorar y cuidar de nuestro planeta cada día”.

En cuanto a la ‘Mejor práctica circular en grandes empresas’, Grupo Calvo ha sido destacado con una iniciativa que puso en marcha en 2017, ‘Calvo Residuo Cero’, para valorizar el 100 % de los residuos no peligrosos en todas sus fábricas y oficinas en 2025 y eliminar los plásticos de un solo uso en el día a día de sus empleados.

Grupo Calvo considera que este hito les permite reforzar su compromiso con “el desarrollo sostenible” y el camino para “ser un referente dentro y fuera del sector”.

La herramienta digital Too Good to Go, se ha consagrado, en la categoría de Pymes, como la aplicación contra el desperdicio de alimentos, desde sus comienzos en septiembre de 2018, según sus estimaciones, han salvado más de 5.000 toneladas de alimentos en apenas tres años a través de su plataforma.

“Cada año se desperdicia más de un tercio de toda la comida producida a nivel mundial y solo en España la cifra alcanza las casi 8 millones de toneladas anuales, lo que supone unos 250 kg cada segundo en nuestro país”, ha lamentado un portavoz de la compañía.

Los premios otorgados por BASF no solo tienen en cuenta organismos consolidados, por lo que han decidido incluir la ‘Mejor start-up circular’ Gravity Wave, quienes han transformado unos 100.000 kg de redes de pesca abandonadas en el mar “en productos de valor”.

La Universidad de Navarra ha formado el grupo ‘Green Tecnun’, integrado por alumnos del centro que participan de forma voluntaria, para reducir la huella ambiental del campus, trasladando los conceptos de sostenibilidad y economía circular a la vida universitaria.

Ello les ha permitido alzarse con el premio a la ‘Mejor práctica en el mundo académico’, que junto a la categoría de ‘Mejor práctica en divulgación’, conforman el ámbito de difusión de los Premios BASF.

Marynes Rojas, vencedora en esta edición, dirige el primer pódcast sobre economía circular y diseño circular en español, ‘Diseño Circular’, que a día de hoy es escuchado en 17 países siendo los principales con más audiencia España, México y Argentina.

Sobre la consolidación de estos premios, el directo general de BASF España, Carles Navarro, ha dicho, en un comunicado que “toda iniciativa encaminada a fomentar nuevos modelos, productos y servicios que sean beneficiosos para la sociedad y el medioambiente”, tendrá un aliado en su compañía.

En esta tercera edición, impulsada por el Grupo BASF y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, se han presentado más de 100 proyectos para un total de 6 categorías.