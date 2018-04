La filial inmobiliaria de Toys R Us a concurso con un "agujero" de 630 millones

El juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores a Toys "R" Us Iberia Real Estates, sociedad de Toys "R" Us Iberia tenedora de una parte de los inmuebles del grupo juguetero en España y Portugal, y cuyo "agujero" patrimonial asciende a unos 630 millones de euros.

A finales de marzo, la compañía solicitó acogerse voluntariamente a concurso de acreedores para proteger los 26 inmuebles que posee.

Días antes, el grupo juguetero, que en España cuenta con 53 tiendas y 1.600 empleados y asegura que su negocio es rentable, anunció la liquidación de su negocio en Estados Unidos y su entrada en quiebra en Reino Unido.

Según informó entonces Toys "R" Us Iberia, que de no entrar en concurso llevaría a Tosy "R" US España a tener que responder por una deuda internacional de más de 770 millones de euros, el resto de sociedades del grupo mantenían su actividad mientras buscaba potenciales compradores del negocio en la Península Ibérica.

En un auto, con fecha 10 de abril y al que ha tenido acceso Efe, el juez recoge que la concursada presenta un pasivo exigible de 781 millones de euros y un activo de 150,8 millones, con lo que su "agujero" patrimonial asciende a casi 630 millones de euros.

Además, considera que de los documentos aportados por la compañía, en concreto de su contabilidad, se desprende que "carece de liquidez suficiente para hacer frente a sus deudas a corto plazo" y se encuentra en situación de "insolvencia inminente".

"Cabe concluir que concurre presupuesto objetivo del concurso, al estar la solicitante incursa en situación de insolvencia", según el auto.

Según sus alegaciones, Toys "R" Us Iberia Real Estates tuvo que acudir a los mercados para obtener liquidez debido a la crisis mundial que atraviesa el grupo juguetero.

Entre otros, en septiembre de 2017 firmó, junto a otras sociedades garantes del grupo, un contrato regulador de bonos sénior garantizados por valor de 375 millones de dólares (303 millones de euros) a un interés del 11 % y vencimiento en 2019.

Esta financiación se sumó a otra similar firmada en agosto de 2016 por valor de 582 millones de dólares (470 millones de euros), un interés del 12 % y vencimiento en 2021.

En diciembre de 2017, suscribió una promesa de hipoteca sobre la totalidad de sus inmuebles, según el auto, en el que se señala que, tras la firma de varios contratos, Toys "R" Us Iberia Real Estates pasó a ser el garante de financiación internacional por valor de 957 millones de dólares (773 millones de euros al cambio actual).

Dado que ha incumplido los acuerdos de financiación, los acreedores podrían ejecutar la totalidad de la financiación "por completo y sin limitación alguna" sobre la sociedades del grupo Toys R Us en España, garantes solidarias, además de poder constituir las garantías hipotecarias a las que se comprometió.

Dichos incumplimientos derivan, según la concursada, de la entrada en concurso del grupo en países como Reino Unido, Francia, Polonia y Estados Unidos, según el auto, que subraya que le sería exigible la totalidad de la financiación a partir del 21 de marzo (la compañía presentó solicitud de concurso el 20 de marzo).