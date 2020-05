Las inmobiliarias detectan dinamismo en el mercado con presión a la baja de precios

Las inmobiliarias han detectado dinamismo en el mercado tras retomar su actividad hace una semana y la autorización para visitar desde hoy los pisos y locales con los clientes, aunque también se ha constatado una presión por parte de los compradores de los precios a la baja de entre un 20 y un 30 %.

Miguel Trujillo, presidente de la agrupación de inmobiliaria Alianza, que agrupa 79 empresas y más de 130 oficinas de Sevilla y su área metropolitana con más de 600 trabajadores, ha explicado a Efe que han encontrado "alegría en la búsqueda de viviendas, aunque con ofertas "agresivas" por parte de los compradores, que "buscan gangas con precios a la baja de entre el 20 y el 30" respecto a los valores antes de la pandemia, e incluso quieren comprar a esos precios sin visitar la vivienda.

No se trata de compradores para invertir sino que buscan viviendas habituales en zonas tipo de la capitales, ha dicho Trujillo, quien se ha mostrado optimista con la situación del mercado inmobiliario, ya que, aunque ha empeorado respecto a antes de la covid-19, ha sido mejor de lo esperado tras dos meses de parón de actividad.

Ha atribuido esta situación mejor de la prevista a que los bancos no han cerrado el grifo del crédito e, incluso, las condiciones hipotecarias son buenas, si bien hay un nuevo condicionante asociado al mercado laboral, ya que hay muchas personas en ERTE o que pueden verse abocadas al despido, lo que complica la formalización de hipotecas.

No obstante, Trujillo ha afirmado que la situación actual, "afortunadamente, no se parece en nada a la crisis financiera de 2008", dado que entonces "los bancos no daban dinero para la compra de viviendas y ahora sí".

Igualmente, ha apuntado como novedad que a partir de ahora el mercado "será de compradores en vez de vendedores" como lo era hasta marzo, ya que en la situación actual habrá menos compradores que antes y empujarán los precios a la baja.