Las inmobiliarias optan por no abrir o por hacerlo con horario reducido

La mayoría de las agencias inmobiliarias ha optado por no abrir en este lunes de desescalada y las que lo han hecho han vuelto a la actividad con horario restringido y menos empleados que antes del estado de alarma, en un ambiente de pesimismo ante la clara paralización del mercado que vislumbran.

Según ha dicho a Efe el portavoz de la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, "a día de hoy hay más agencias inmobiliarias que no han podido abrir que las que lo han hecho", porque "no les compensa" o porque aún se están proveyendo del material de protección establecido en la orden ministerial publicada ayer y organizando los protocolos.

Las inmobiliarias tienen permitido desde este lunes abrir sus oficinas para atender a clientes de forma individualizada y con cita previa, pero no pueden realizar visitas con ellos a pisos, lo que constituye más del 50 % de su actividad.

En principio podrán reanudar estas visitas a partir del 11 de mayo, siempre dependiendo de la entrada en fase 1 del plan de desescalada y de la normativa que establezca esta semana el Ministerio de Sanidad en colaboración con las comunidades autónomas.

"Como eso hasta el día 11 no lo podemos hacer, muchos compañeros han optado por tomárselo con más prudencia y abrir a lo largo de esta semana de forma muy espaciada", ha señalado el portavoz de la FAI.

A su juicio, no será hasta el día 11 cuando la práctica totalidad de las inmobiliarias abran sus puertas, siempre y cuando en sus comunidades la desescalada entre en la fase 1: "Hay compañeros que han optado por no abrir en fase 0".

Las inmobiliarias que se han acogido a ERTE tienen además que hacer compatible el horario de atención al público con las medidas de reducción de jornada.

Esto supone que, por ejemplo, en la oficina de Alfaro, situada en Alcorcón (Madrid), hayan optado por abrir solo cuatro horas al día los lunes, miércoles y viernes, rotando el personal para compatibilizarlo con el 30 % de jornada que pueden hacer.

A estas se suman las que se han acogido a ERTE de suspensión, que según Áfaro y a falta de datos, han sido la mayoría.

También ha habido agencias que no han podido abrir porque todavía no cuentan con el material suficiente para garantizar la protección de empleados y clientes, y no han tenido casi tiempo para organizarse internamente y preparar los protocolos, ya que la norma se publicó ayer en el BOE.

Esta les obliga a un distanciamiento social de dos metros y, si no se puede garantizar, a emplear pantallas faciales y mascarillas. También, a estar señalizadas, tener gel hidroalcohólico, guantes y una buena limpieza antes y después de la jornada.

Alfaro asegura que en su agencia hoy la caída de llamadas ha sido superior al 80 %, con algo más de movimiento en los alquileres, y que la paralización del mercado es "clarísima".

Según el portal idealista.com, una de cada tres agencias inmobiliarias llegará "muy tocada" al final del estado de alarma y sólo el 7 % tiene capacidad financiera para sobrevivir más de seis meses en las actuales circunstancias.

Aunque no hay datos oficiales, la FAI calcula que hay unas 45.000 oficinas inmobiliarias en España y más de 150.000 agentes inmobiliarios.

Entre los más optimistas, la inmobiliaria de Eduardo Mulet dice tener concertadas menos de la mitad de las visitas que tuvo que anular tras la declaración del estado de alarma, prevé el cierre del 25 % de las agencias inmobiliarias y pronostica una "recuperación mejor de la esperada".