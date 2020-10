Instagram cumple 10 años y se sitúa como la cuarta red más usada en España

Madrid, 6 oct (EFE).- La red social Instagram, que hoy cumple diez años, ha experimentado uno de los crecimientos más explosivos en este sector y se ha posicionado en España como la cuarta más utilizada, con cerca de 16 millones de usuarios.

Con motivo de su décimo aniversario, la empresa ha comunicado hoy algunas de las novedades que va a incorporar, entre ellas nuevas pestañas para los cada vez más populares "reels" (pequeños vídeos) o para compras, así como mejoras en los mensajes y las "stories" que cuelgan los usuarios.

El director de la red, Adam Mosseri, ha recordado hoy algunos de los "hitos" de la empresa, entre ellos el "selfie" que subió el astronauta Steven Ray Swanson desde el espacio en 2014, los récords que consiguió un simple "huevito" el pasado año, la foto que subió Beyoncé para anunciar su embarazo o las que ha publicado el Papa.

Ha subrayado, en una columna publicada hoy en su red, la responsabilidad que supone gestionar una aplicación que usan más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, y ha destacado la relevancia que van a dar por ello a la seguridad de los usuarios o al desarrollo de nuevas funciones para combatir el acoso, para favorecer la igualdad y para conservar la objetividad.

Lanzada el 6 de octubre de 2010 por sus creadores, Kevin Systrom y Mike Krieger, la red registró en 2019 un incremento en España del casi el 7 por ciento y se acerca (en España, en otros países ya las ha superado) a las cifras de Youtube, de WhatsApp o Facebook.

La red suma ya más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, ha recordado hoy con motivo de esa efeméride la plataforma de gestión de redes Hootsuite

Entre los hitos que han marcado la historia de Instagram, esta plataforma ha destacado su compra -solo un año después de su lanzamiento- por Facebook.

Los datos revelan que entre sus 1.000 millones de usuarios hay más mujeres que hombres (un 50,9 por ciento frente al 49,1 por ciento); que las personas que más las usan son las que tienen edades comprendidas entre los 25 y los 34 años, y que hay muchas personas mayores que usan de forma cotidiana esta red, aunque entre los mayores de 65 son más los hombres que las mujeres.

En España el número de usuarios de esta red ronda los 16 millones, y son más también las mujeres (54,6 por ciento frente a un 45,4 por ciento de hombres).

El informe "Digital 2020" que cada año elaboran Hootsuite y la agencia We Are Social -especializada en este tipo de medios- recoge las principales tendencias digitales y de redes, aunque no ha reflejado todavía el importante aumento del consumo de redes sociales durante la crisis y los meses de confinamiento, en los que se disparó su utilización y se convirtieron en uno de los principales vehículos de entrada para la información y el entretenimiento.

El informe "Digital 2020" revela que unos 29 millones de españoles (el 62 por ciento de la población) usan diariamente las redes y pasan unas seis horas en internet -dos de ellas en las redes sociales-; que hay más suscripciones a móviles que personas en España; y que consumen sobre todo vídeos y música.

La más utilizada es Youtube (por el 89 por ciento de los usuarios de redes), seguida de WhatsApp (el 86 por ciento), Facebook (79 por ciento), Instagram (65 por ciento) y Twitter (53 por ciento).