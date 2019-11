La inversión en España es todavía un 10 % inferior a la de 2018, según el BEI

El volumen de inversión en España es todavía un 10 % inferior al que se registraba antes de la crisis "pese al dinamismo de los últimos años", ha apuntado este lunes la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro.

Durante su intervención en la jornada "Digitalisation and Investment in Intangible Capital: the Spanish case within de European Union", Navarro ha avanzado algunas de las conclusiones de la Encuesta Anual sobre Inversiones del BEI, que se presentará el próximo 26 de noviembre.

Navarro ha señalado que la inversión en Europa ya ha recuperado el nivel de antes de la crisis, algo que no ha sucedido en España, si bien ha precisado que los datos anteriores a 2008 reflejaban la burbuja inmobiliaria.

De acuerdo a la encuesta, el 80 % de las empresas españolas asegura haber realizado inversiones y una de cada tres afirma haber invertido en actividades relacionadas con la innovación.

La mayor parte de las empresas encuestadas pretende invertir este año, principalmente en aumentar la capacidad de producción y desarrollar nuevos productos, y coinciden en señalar la incertidumbre sobre el futuro como la principal barrera para hacerlo.

Navarro ha recordado que la Unión Europea dedicó a invertir en investigación y desarrollo poco más del 2 % del PIB en 2017, una intensidad de gasto que está por debajo de la de Estados Unidos, China, Japón o Corea del Sur.

En el caso de España, en 2017 invirtió en investigación el 1,2 % del PIB, por lo que ha considerado que los bajos costes de financiación actuales "ofrecen una oportunidad para acometer estas inversiones".