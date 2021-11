Los inversores apuestan por la renta variable pese a la caída de la inflación

Madrid, 27 nov (EFE).- Las gestoras de inversión internacionales prevén una moderación de la inflación el próximo año, aunque todavía continuará en niveles elevados, por lo que recomiendan invertir en la renta variable, que ofrece una rentabilidad mayor que los bonos del Estado en un panorama inflacionario.

La escalada de precios comenzó a preocupar a los inversores ya a comienzos de este año cuando los expertos alertaron de su posible aparición, especialmente en EE. UU., por la conjunción de una política monetaria expansiva con estímulos fiscales adicionales y una reactivación de la economía si las vacunas contra la covid-19 confirmaban su eficacia, como así ha ocurrido.

El escenario previsto, al que temían los inversores por el riesgo de que la inflación se comiera la rentabilidad de la deuda pública, no solo se ha confirmado, si no que se han registrado cifras no vistas en décadas en grandes economías como EE. UU. y Alemania.

Las razones que están detrás del incremento de precios son la reactivación de una demanda muy superior a la oferta, los problemas en las cadenas de suministros y el alza de las materias primas y de la energía.

PREVISIONES DE INVERSIÓN

La gestora de inversión JP Morgan AM, en sus últimas previsiones sobre la evolución de los mercados, por primera vez ha elevado sus proyecciones de inflación a largo plazo en todas las economías de un 2,2 % a un 2,4 %.

Según la gestora, los altos precios hacen prever un "panorama sombrío" para el rendimiento nominal de los bonos soberanos a diez años, con un retorno del 1,25 % para la eurozona, un 1,70 % para el Reino Unido y un 2,40 % para EE. UU., lo que dadas las cifras de inflación supone una rentabilidad negativa.

Por este mismo motivo, la gestora de fondos del Deutsche Bank, DWS, recomienda en sus previsiones de mercado para 2022 invertir en renta variable, ya que consideran que es el valor que mejor se comporta cuando la inflación es elevada.

Asimismo, DWS prevé un crecimiento mundial en 2022, aunque más lento que el de este año, y su director de inversiones, Stefan Kreuzkamp, pronostica una moderación de la inflación, pero al mismo tiempo alerta sobre un entorno inflacionario más alto que el de los últimos años.

Dentro de la renta variable, considera que las mayores tendencias de inversión serán los productos relacionados con la digitalización, la sostenibilidad y las emisiones cero, a las que los bancos centrales dan prioridad.

Al igual que el resto de gestoras, Credit Suisse predice un crecimiento de la economía mundial elevado y unas tasas de interés de cero o cercanas a cero en las principales economías desarrolladas.

Credit Suisse considera que los problemas en las cadenas de suministros se irán reduciendo a lo largo del próximo año, lo que, según sus expertos, debería disminuir gradualmente las presiones inflacionarias, aunque advierten de que se mantendrá por encima de los niveles prepandémicos.

Para la gestora, los sectores de la renta variable que hayan tardado en recuperarse de los efectos de la pandemia (turismo, viajes) serán los que más repunten, junto a las industrias que se benefician de tendencias de crecimiento cíclico.

No obstante, las gestoras coinciden en que los grandes riesgos que pueden torcer el crecimiento económico son la pandemia, la inflación, a la que a pesar de pronosticar como transitoria sigue constituyendo un gran interrogante en los mercados, y China.

EL PRONÓSTICO PARA CHINA

Después de una fuerte recuperación de China en 2020, este año ha ralentizado su crecimiento por los problemas en su sector inmobiliario y por los cambios regulatorios en algunas políticas, ahora más intervencionistas y que buscan impulsar un crecimiento más sostenible centrado en una prosperidad social generalizada, así como en la protección del clima.

Los expertos de las gestoras internacionales auguran un crecimiento de los mercados del gigante asiático más lento en 2022 (del que dependen el resto de mercados de la región), pero de mayor calidad que en este ejercicio.

DWS cree que sus reformas todavía no han terminado, lo que hace que su mercado tenga un futuro cercano incierto, pero a medio largo plazo potencial.