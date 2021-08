Italia multa con 35.000 euros a Ryanair por prácticas abusivas con menores y discapacitados

Roma, 17 ago (EFE).- La compañía aérea Ryanair ha sido sancionada con una multa de 35.000 euros por el Ente Nacional para la Aviación Civil (ENAC) de Italia debido a sus prácticas abusivas con menores y discapacitados, al hacer pagar a sus acompañantes la asignación de asientos contiguos.

"Tras las primeras verificaciones para comprobar si las compañías se han adaptado a las disposiciones reglamentarias para proteger a discapacitados y menores, se ha constatado que Ryanair no ha adaptado aún los sistemas informáticos y operativos para garantizar que no se cobre un suplemento al coste del billete para la asignación de asientos próximos a sus acompañantes", indicó el ENAC en un comunicado.

La compañía "se ha limitado a modificar una disposición contractual, difícil de entender por el pasajero, que permite no pagar o obtener el reembolso del aumento del precio pagado en el billete, sólo después de un complejo proceso, que evidentemente elude el reglamento del ENAC, y es contraria a las disposiciones" judiciales al respecto.

"Es desconcertante como Ryanair sigue aplicando prácticas comerciales agresivas que no tienen en cuenta las normas ENAC ni el decreto del Tribunal Administrativo Regional (TAR). Se trata de conductas basadas exclusivamente en el beneficio del transportista que no protegen los derechos de los pasajeros y no cumplen las normas de seguridad", aseguró en la nota el presidente de ENAC, Pierluigi Di Palma.

Además de la multa, el organismo evalúa "la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía de la República por el incumplimiento por parte de Ryanair de órdenes judiciales, de conformidad con el artículo 650 del Código Penal", concluye.