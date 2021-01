IU denuncia la "abusiva e injustificable" subida de la electricidad

Madrid, 9 ene (EFE).- Izquierda Unida (IU) ha denunciado este sábado la "abusiva e injustificable" subida del precio de la luz por parte de las grandes compañías de la energía que operan en España "hasta alcanzar niveles récord y convertirnos en uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea".

Ribera dice que la subida de la luz se notará muy poco en la factura del mes

Saber más

Además, "lo llevan a la práctica precisamente en plena ola de frío y nieve, y cuando buena parte de la ciudadanía debe sumar esta escandalosa subida a la vulnerabilidad que arrastra por las consecuencias económicas de la pandemia del covid-19, entre otros problemas", ha destacado IU en un comunicado.

Para la responsable federal de Acción Política de IU y portavoz de esta formación en el Parlamento Europeo, Sira Rego, "hemos llegado a una situación insoportable, que es consecuencia de los intereses económicos particulares del oligopolio eléctrico".

Riego considera "imprescindible" que las distintas administraciones e instituciones competentes, entre ellas el Gobierno, analicen con detalle este grave problema y actúen de inmediato para que la energía sea un derecho básico irrenunciable, en su sistema de distribución y uso donde prevalezca el control público de la mayoría.

A su juicio, aunque esta ola de frío aumente, como es lógico, la demanda eléctrica y la meteorología no esté siendo muy propicia para la generación de las renovables, incluso con un mercado del gas con precios en aumento por coyunturas externas, "no se pueden justificar unos precios mayoristas que sobrepasan cualquier límite, como ocurrió ayer viernes, algo que no tiene un equivalente así en los países de nuestro entorno".

IU pide, entre otras medidas, una profunda reforma del mercado eléctrico que evite estas situaciones de precios extremadamente elevados, y que el Ministerio para la Transición Ecológica intervenga de forma temporal, al menos hasta el final del estado de alarma, los precios de acuerdo a las excepciones que prevé la directiva europea, además de que se diseñe una tarifa regulada real que sustituya a la actual (PVPC).

También plantea que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abra de forma efectiva y hasta las últimas consecuencias como organismo regulador y supervisor del sector energético una investigación para dilucidar con transparencia cómo han operado los productores en estos últimos días, para aclarar cualquier sospecha sobre posibles actuaciones anticompetitivas de algunos agentes del mercado, como se ha demostrado que ha ocurrido en otras ocasiones por parte de algunas compañías.

IU ha recordado que respaldó de forma clara en el Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE un compromiso para reformar el actual mercado eléctrico y entiende que es el momento para que este último partido cumpla con sus compromisos.

Las actuales distorsiones solo benefician a las empresas productoras de electricidad y al oligopolio que lo controla de forma mayoritaria, en claro perjuicio de los consumidores, especialmente los más vulnerables, ha insistido Rego.

Más de 10 millones de consumidores domésticos están acogidos a la tarifa regulada (PVPC) y que para solicitar el bono social, además de acreditar la condición de vulnerabilidad, "se debe estar incluido en esa tarifa, que consiste básicamente en una indexación de la evolución del mercado eléctrico, es decir, está sometida a la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo del precio no lo asumen las compañías comercializadoras, sino los propios consumidores", ha agregado.