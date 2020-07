Jos Dijsselhof, consejero delegado de Six, nuevo presidente de BME

Madrid, 30 jul (EFECOM).- El consejero delegado del grupo Six, Jos Dijsselhof, se ha convertido este jueves en el nuevo presidente no ejecutivo de Bolsas y Mercados Españoles (BME) en sustitución de Antonio Zoido, que ha dejado el cargo tras dieciocho años al frente de la Bolsa española.

Zoido se despide de BME tras 18 años al frente de la Bolsa española

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BME ha explicado que el consejo de administración celebrado hoy, tras concluir la junta general extraordinaria de accionistas, ha acordado "por unanimidad" nombrar a Dijsselhof presidente.

David Jiménez-Blanco, hasta ahora consejero coordinador de BME, se ha convertido en el nuevo vicepresidente no ejecutivo, y será el presidente no ejecutivo de la Bolsa de Madrid.

Javier Hernani se mantendrá como consejero delegado de BME.

El consejo ha designado estos cargos después de que la junta general extraordinaria haya ratificado su nueva composición, formada por seis miembros, de los que tres son españoles.

Así, el consejo quedará formado por Jos Dijsselhof (consejero delegado de Six), Daniel Schmucki (director financiero de Six), Marion Lesly (directora de Financial Information de Six), Javier Hernani (consejero delegado de BME), David Jiménez-Blanco (vicepresidente no ejecutivo y consejero independiente), y Belén Romana (consejera independiente).

Los consejeros salientes son Antonio Zoido (ha sido la única persona que ha ocupado el cargo de presidente de la entidad desde su constitución en 2002), María Helena dos Santos, Ana Isabel Fernández, Joan Hortalá, Isabel Martín y Juan Carlos Ureta.

Para Six, accionista mayoritario en BME, el nombramiento de Dijsselhof "marca el comienzo de una nueva era para la empresa filial española, que está en proceso de integración en el grupo suizo tras la finalización con éxito de la opa".

Dijsselhof, que fue nombrado consejero dominical de BME en junio de 2020, y ha sido ratificado en la junta extraordinaria de hoy, es licenciado en informática y administración de empresas, y tiene una larga trayectoria en gestión internacional en el sector financiero.

Se unió a Six en enero de 2018 como consejero delegado, pero con anterioridad, ocupó cargos en el ABN Amro Bank, el Royal Bank of Scotland y el ANZ Australia & New Zealand Banking Group en varios países, entre ellos Hong Kong y Singapur.

El nuevo consejo también ha adoptado los acuerdos iniciales necesarios para que se proceda al nombramiento de David Jiménez-Blanco como presidente no ejecutivo de la Bolsa de Madrid, Eduardo Ansaldo, consejero-director general de la Bolsa de Barcelona, como presidente ejecutivo de la Bolsa de Barcelona, y Jorge Yzaguirre, director de Mercados y Market Data de BME, como presidente de Sociedad de Bolsas.

Manuel Ardanza y Vicente Olmos continuarán en sus cargos de presidentes de las Bolsa de Bilbao y Valencia, respectivamente.

Ana Isabel Fernández, hasta ahora consejera de BME, Marta Bartolomé, directora financiera de BME, y Beatriz Alonso-Majagranzas, directora de Renta Variable, se incorporarán como consejeras a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid.

Todos estos cambios se producen el mismo día en el que BME ha comunicado al mercado los resultados del primer semestre -los primeros tras conocerse la resolución de la opa lanzada por Six- periodo en el que ganó 58,9 millones, un 7 % menos, fundamentalmente, por los gastos derivados por la oferta.

Sin dichos gastos, el beneficio habría crecido un 13 %.

Los ingresos netos crecieron un 9,8 % entre enero y junio, hasta los 156,4 millones, mientras que los costes operativos se elevaron un 30,9 %, hasta los 73,3 millones.

Así, el resultado bruto de explotación (ebitda) se redujo un 3,9 %, hasta los 83,1 millones.