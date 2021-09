Joseph Stiglitz: Hay que evitar el "apartheid" con las vacunas

Ciudad de México, 1 sep (EFE).- El nobel de Economía Joseph Stiglitz expresó este miércoles en el Hay Festival de Querétaro (México) la necesidad de evitar a nivel global el "apartheid" con las vacunas y lograr que todo el mundo tenga acceso a ellas para acabar con la covid-19.

"A nivel global hay escasez y tenemos que hacer todo lo posible para que no exista este 'apartheid' de la vacunación", dijo el estadounidense en una entrevista virtual que formó parte de la programación del festival.

Stiglitz (Indiana, EEUU, 1943) fue contundente al considerar que la pandemia de covid-19 es "una guerra global" que hay que ganar lo más pronto posible. "Por nuestro propio beneficio, cuanto más persista más mutaciones más mortales e incluso resistentes habrá", dijo.

Ante esta "guerra", opinó, la única opción es que la vacunación llegue a todos los rincones del mundo y así poder prácticamente neutralizar el virus.

El economista insistió en que "todavía no estamos en pospandemia y no vamos a tener una recuperación global hasta que no detengamos la enfermedad, y tenemos el mecanismo para borrar la enfermedad: la vacuna".

Y esta situación que se puede ver con la vacuna, dijo, puede verse en las desigualdades a escala mundial pero también dentro de los países.

En el caso concreto de Latinoamérica consideró que la herencia cultural les hace mantener la desigualdad y la facilidad para que afloren los monopolios, entre otros.

Sin embargo, opinó que esto se extiende -o extendía- a Estados Unidos, donde durante muchos años se consideró que el crecimiento económico beneficiaba a todos sin necesidad de que los gobiernos interviniesen para reducir las asimetrías y desigualdades.

"Si tenemos un pastel más grande pues lo podríamos dividir de manera más equitativa para que todo el mundo estuviese mejor y eso tiene que ver con las reglas del juego", sentenció.

Sobre esto, el nobel valoró que su país natal va en la dirección correcta con el Gobierno de Joe Biden iniciado en enero pasado, ya que las medidas políticas que está poniendo en marcha son, para él, "las más adecuadas".

El economista no comparte la visión generalizada de la urgencia en volver al punto económico y social previo a la pandemia, pues lo ve como "demasiado modesto".

"Lo que necesitamos hacer es cambiar el sistema económico de manera más fundamental, no solamente se trata de hacerle arreglitos por aquí y por allá, globalmente necesitamos pasar a esta nueva transición".

El Hay Festival de Querétaro celebra este año su sexta edición desde este miércoles hasta el 5 de septiembre, en esta ocasión en un formato híbrido -virtual y presencial- con actividades gratuitas pero con cupo limitado.