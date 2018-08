Si los jóvenes están en internet, los libros también, dice booktuber español

El periodista español Sebastián García Mouret, conocido en Iberoamérica por su faceta de "booktuber" o "youtuber" de literatura, afirmó hoy que "si los jóvenes están en Internet, los libros deben estar ahí", en entrevista a Efe en Lima.

"Yo creo que si hablamos de fomento de la lectura en los jóvenes, los libros tienen que estar donde estén los jóvenes. Antes había que ir a por el libro a una librería o biblioteca, ahora podemos hacer que el libro vaya adonde estén los jóvenes", expresó el conocido "booktuber", que llegó al Perú para presentarse en la 23 Feria Internacional del Libro de Lima, donde España es país invitado.

García, nacido en Oviedo (España) en 1996, saltó al mundo virtual del Youtube cuando a los 16 años emprendió su primer canal literario "El Coleccionista de Mundos", en el que convirtió al que considera "su refugio", los libros, en un vehículo para ampliar su círculo de amigos lectores.

"No tenía amigos o gente cercana que leyera, así que mezclé al 'Sebas lector' con el Internet para compartir todas mis experiencias", comentó.

Así descubrió que no estaba solo como creía, sino que sus amigos y vecinos también leían, "pero que no lo decían, no lo comentaban o simplemente no le daban importancia".

Pero además, a partir de este canal, otros muchos jóvenes lo encontraron a él, tan es así que actualmente sus suscriptores superan los 230.000 en Youtube, y cada "vídeo-reseña" puede alcanzar las 70.000 vistas, con más de 400 comentarios.

Por ello, no sorprende que García Mouret o simplemente 'Sebas' se haya convertido en un conferenciante sobre el fomento de la lectura en España, y que haya sido invitado a otras ferias del libro en Latinoamérica, como la de Buenos Aires (Argentina) o Santo Domingo (República Dominicana).

Y es que García Mouret, quien reclama "larga vida a los libros" al final de cada uno de sus vídeos, cree firmemente no solo en que no es cierto que los jóvenes hayan perdido la pasión por la lectura, sino que incluso defiende la idea de "leen mucho más apasionadamente que muchos adultos", tal como es propio de la edad.

Por ello, cree en la necesidad de empujar los libros a los jóvenes.

"No podemos esperar que a una persona que no tiene inquietud literaria le dé por abrir un libro, a veces pasa, pero es raro. Sin embargo, sí podemos esperar que un potencial lector, que no lo sepa, se encuentre con un vídeo que recomienda un libro, lo compre y lo lea", agregó.

Además, consideró que si bien muchos jóvenes se suman cada vez más a la ola de ser "youtubers", "también hay la posibilidad de ser parte de la comunidad desde el otro lado".

"Parece que está de moda y todos los niños tienen que ser "youtuber", pero no tiene por qué ser así", anotó.

"Es un trabajo que requiere de ser auténtico, de no tener miedo, y de tener disposición para mejorar y pasárselo bien", y que "si ves que no es tu mundo, es mejor dejarlo".

Sebastián García Mouret se presentará mañana en la Feria Internacional del Libro de Lima en el Encuentro de booktubers, donde compartirá panel con las booktuber Claudia Ramírez de México, Valentina Maestre Santamaría y Juliana Zapata, ambas de Colombia.