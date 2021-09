Los jóvenes de Logroño inician San Mateo con un botellón sin incidentes

Logroño, 18 sep (EFE).- Más de un millar de jóvenes han participado durante la madrugada del sábado en el primer gran botellón de las fiestas de San Mateo de Logroño, que se ha desarrollado sin incidentes hasta las primera horas de la mañana en el parque del Ebro de la capital riojana.

El comienzo de las fiestas "mateas" era el primer momento en el que se esperaba una gran concentración de madrugada de jóvenes en este parque, próximo a algunas de las principales zonas de ocio de la ciudad.

Por ello, desde medianoche cuatro coches de la Policía Local se situaron en los dos extremos de la zona en la que desde hace meses se congregan miles de jóvenes cuando cierran los bares próximos.

Pero el primer botellón de San Mateo no comenzó a la misma hora que otros. Principalmente por la lluvia, que "invitó" a los chavales a quedarse dentro de los establecimientos hasta el final.

Pero además hubo otros "frenos" al botellón, el que "muchos han decidido esperar a mañana, que será un día largo" y "también hoy coinciden las fiestas en algún pueblo", explica Pedro, uno de los primeros en llegar junto a otros muy jóvenes, a los que ser los primeros solo les sirvió para que la policía les identificara, para comprobar su edad.

"Ojalá llueva mucho más y toda la noche", afirmaba uno de los agentes, consciente de que en poco tiempo empezarían a ver llegar a muchos chavales, pertrechados con botellas de bebidas y ganas de fiesta.

Y así ocurrió prácticamente a las dos de la madrugada, mientras los bares cerraban para cumplir el horario marcado por la pandemia, "riadas" de chicos y chicas se dirigieron a un tramo del parque del Ebro, como si se tratara de un ritual.

En apenas media hora el tranquilo parque de rivera fue ocupado por grupos de chavales con botellas y vasos en las manos, algunos en torno a altavoces de música y otros simplemente hablando de sus cosas.

Los grupos de chavales, la mayoría con mascarilla, fueron agotando la noche, sin problemas "aunque al final siempre puede haber uno que se descontrole", pronosticaba uno de los agentes que seguían en el dispositivo de seguridad, ampliado ya con un control de tráfico y por patrullas de la Policía Nacional en los accesos al parque.

"Solo venimos aquí porque cierran los bares y tratamos de cumplir con las medidas de seguridad", explicaba Carlos mientras acudía al "punto de encuentro" con sus amigos, varios de ellos procedentes del País Vasco, por el "efecto llamada" que tiene este fin de semana para muchos jóvenes de regiones cercanas.

"No nos gusta lo que se dice de los jóvenes, porque tratamos de cumplir con las medidas, pero necesitamos salir, estamos cansados de que las cosas no sean como antes y, además, te dicen que mantengas la distancia y luego vas en el autobús hombro con hombro con gente que no conoces", lamentaba su amiga Nerea.

"Claro que sabemos que la covid está ahí y es necesario que haya un poco de conciencia, pero también es cierto que si cierran todo, lo normal que nos acabemos reuniendo en algún lugar", concluyó Lucía mientras saludaba a amigas de otro de los grupos de este "tranquilo" botellón de inicio de los "sanmateos".

