Junta de Andalucía expresa cautela tras el cese del consejo de Abengoa

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha señalado que para que el Gobierno andaluz preste la ayuda de 20 millones de euros que Abengoa le reclama "debe crear una fórmula ad hoc", en la que ha asegurado estár trabajando, al tiempo que ha reconocido que ha expresado "cautela" a la espera de que la empresa arregle su situación interna", tras el cese del consejo de administración que se aprobó el martes en la reunión de la junta general extraordinaria de accionistas.

Bravo, durante un acto con la Cadena Ser Andalucía para la presentación del Proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2021, ha señalado que "trabajamos en fórmulas jurídicas que tengan el apoyo de la Intervención y del Gabinete Jurídico".

"Estamos viendo con ellos la fórmula", ha asegurado el consejero de Hacienda, a quien este jueves, durante la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha identificado como el interlocutor de Abengoa en el Gobierno andaluz.

El consejero de Hacienda, que ha esgrimido, como hiciera este jueves Bendodo, la relevancia que puedan tener los 20 millones que Abengoa espera del Gobierno andaluz en una operación de refinanciación de 500 millones, ha defendido sobre la petición de la ministra de Industria, Reyes Maroto, para que la Junta se implique y no deje caer Abengoa, que el Gobierno dispone de instrumentos como "el ICO y Cesce y nosotros, no".

"Me extraña que la ministra de Industria me llame cuando sabe que no hay una fórmula jurídica", ha apostillado Bravo.

El consejero de Hacienda ha sostenido que el Instituto de Crédito Oficial y la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación propicia que el Gobierno se pueda centrar "en las grandes empresas, mientras nosotros nos dedicamos a las pymes como hicimos con los 600 millones en avales a través de Garántia". El consejero de Hacienda ha defendido que se acordaron con el Gobierno "medidas complementarias a las suyas".