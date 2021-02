JxCat exige que Calviño explique por qué no gasta más en ayudas directas

Madrid, 3 feb (EFE).- La candidata de JxCat a las elecciones de Cataluña y portavoz de este partido en el Congreso de los Diputados, Laura Borrás, ha reclamado una comparecencia urgente de la ministra de Economía, Nadia Calviño, para que explique por qué España no gasta más en otorgar ayudas directas a las empresas.

En declaraciones a los periodistas desde el patio del Congreso de los Diputados, donde este miércoles tiene lugar el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, Borrás ha denunciado que España solo ha gastado un 1,3 % de su Producto Interior Bruto en ayudas ante la crisis, frente al 4 % de media en Europa.

La candidata a la Generalitat de JyCat ha citado un informe del Banco Central Europeo (BCE) para señalar que España no se está "endeudando lo suficiente para ayudar a las empresas" y que el problema "no es de dinero", sino de que el Gobierno "no quería hacer uso de ese dinero".

En plena campaña catalana, Borrás ha responsabilizado de la falta de ayudas directas tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como a los partidos que respaldaron al Gobierno en la aprobación de los presupuestos generales, entre los que figuran sus adversarios en el campo del soberanismo, ERC y PdeCat.

La candidata de JxCat ha apuntado que su no a las cuentas fue por responsabilidad ante un Gobierno que está a la "cola de las ayudas" y ha defendido que las ayudas directas deben provenir del estado, porque es donde va el 95 % de los impuestos de los catalanes y ni la Generalitat ni las pymes tienen esa capacidad para endeudarse.

"Han cerrado 20.000 empresas en Cataluña y tenemos más de 500.000 en la UCI, hay que actuar con urgencia porque no podrán soportar otras seis meses más", ha alertado Borrás, que también ha pedido que Cataluña gestione los fondos europeos para que lleguen a quienes lo necesitan y no se otorguen por "favoritismo".