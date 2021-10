JxCat insiste en un "bloque catalanista" que negocie mejor los presupuestos

Madrid, 13 oct (EFE).- La portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido en hacer un "bloque catalanista" con ERC y PDeCAT para negociar con más fuerza los presupuestos generales del Estado para 2022 y se ha mostrado dispuesta a sentarse con el Gobierno, aunque ha avisado de que la inversión contemplada para Cataluña es "claramente insuficiente".

En rueda de prensa en el Congreso después de que el proyecto de ley de presupuestos haya sido presentado este miércoles en la Cámara Baja, Nogueras ha dicho que están "mirando con lupa" las cuentas para no precipitarse en su decisión y ha precisado que, como partido independentista que son, tienen que tener en cuenta otras condiciones para negociar.

Ha reprochado que la ejecución de la inversión presupuestada para Cataluña en los últimos diez años se haya visto mermada en 28.000 millones de euros y ha denunciado que el 42 % del dinero que pagan los catalanes no se inviertan en la comunidad autónoma, por lo que su formación "tiene que ser exigente" ya que llevan "demasiados años viviendo de las migajas".

No obstante ha dejado claro que "jamás" se han negado a negociar y ha reiterado la importancia de "hacer un bloque catalanista" ya que negociar por separado deja al PSOE "en situación de comodidad".

En este sentido, el portavoz del PdeCat, Ferran Bel, ha recordado a JxCAT que nadie de su formación les ha propuesto formar este bloque de negociación.

"Cuando uno quiere negociar no sólo tiene que decirlo sino tener voluntad real (...) aquí no hay voluntad de negociar", ha lamentado el portavoz que ha incidido en que no bloquearán las cuentas en su debate de totalidad previsto para el 3 y 4 de noviembre.

También se ha quejado del bajo grado de ejecución de la inversión presupuestada en Cataluña en comparación con otras comunidades como Madrid y ha dicho que "vamos a ser exigentes pero no intransigentes".

El BNG también se ha mostrado abierto a negociar unas cuenta que en principio ve satisfactorias en materia de inversión para Galicia y su portavoz parlamentario Néstor Rego ha apuntado -en otra rueda de prensa- que los 1.074 millones de euros que contemplan para su territorio es un "buen punto de partida. Mejor que el del año pasado, cuando ni siquiera se sentaron a negociar".

No obstante, ha advertido de que el presupuesto se queda corto en la subida del sueldo a los empleados públicos, ya que el incremento del 2 % les hará perder poder adquisitivo según el crecimiento del IPC y ha abogado también porque las pensiones mínimas aumenten al mismo nivel que la inflación.

Asimismo ha señalado que es "inaceptable que no se elimine la tasa de reposición de efectivos en la administración pública" y en materia fiscal ha pedido la eliminación del IVA para las mascarillas o la rebaja al 4 % para productos de higiene femenina o culturales.