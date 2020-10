La actividad industrial argentina retrocede un 7,1 % interanual en agosto

Buenos Aires, 7 oct (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en agosto pasado una contracción interanual del 7,1 %, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con los datos oficiales, la producción industrial mostró en agosto una caída del 0,9 % respecto a los niveles de julio, rompiendo de esta forma la tendencia positiva de los tres meses anteriores, en los que este indicador aumentó mensualmente en mayo (9,2 %), junio (24,8 %) y julio (1,4 %).

En cualquier caso, ni la caída mensual ni la interanual registradas en agosto llegan a los niveles del pasado mes de abril, cuando la industria se desplomó un 33,3 % en términos interanuales en medio de las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Según una encuesta del Indec, en agosto el 54,1 % de los locales manufactureros operó con normalidad, mientras que un 45,9 % operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Entre esos mismos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad, un 51,5 % indicó que la principal causa fue que "no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento" y otro 25,3 % aseguró que el motivo fue "que no tuvo pedidos".

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la actividad industrial argentina arrastró un descenso del 12,5 %.

En agosto, doce de las dieciséis subdivisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales, con bajadas destacables en la producción de prendas de vestir, cuero y calzado (-30,7 %), aparatos electrónicos (-29,3 %) e industrias metálicas básicas (-25,2 %).

En el apartado de subidas puntuales: la industria química, que avanzó un 10,4 % interanual, seguida de muebles, colchones y otras industrias manufactureras (10,2 %), productos de tabaco (8,0 %) y maquinaria y equipo (5,2 %).

Argentina está en recesión desde mediados del 2018, un tiempo en que la actividad industrial local cayó un 5 % en 2018 y un 6,4 % en 2019.