La agonía de comercio y hostelería: los trabajadores afectados por ERE se multiplican por 97 y 47 en un año

Las ventas de la hostelería se desploman una media del 50% hasta agosto y las del comercio, un 14%

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El comercio y la hostelería son dos de los sectores que más están sufriendo la crisis sanitaria y los rebrotes del Covid. A las caídas de la facturación por las restricciones de aforo y de movilidad y la falta de turistas se unen los efectos que esta situación tiene sobre las plantillas de ambas actividades.

Los últimos datos de expedientes de regulación de empleo (ERE) del Ministerio de Trabajo, a los que ha tenido acceso Europa Press, no dejan lugar a dudas: el comercio mayorista y minorista es el sector con más trabajadores afectados por ERE hasta el mes de agosto, con 276.624 empleados, cifra que multiplica por más de 97 la del mismo periodo de 2019.

De este modo, de poco más de 2.800 afectados por ERE entre enero y agosto del año pasado se ha pasado a 276.624 en el año en el que la pandemia del coronavirus irrumpió en todo el mundo.

Tras el comercio, se sitúa la hostelería, con 150.125 trabajadores afectados por ERE, cifra que multiplica por más de 47 la del mismo periodo de 2019, cuando sólo se vieron afectados 3.182 trabajadores por estos procedimientos.

Hay que tener en cuenta además que estos datos sólo recogen los ERE de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, lo que elevaría considerablemente estas cifras.

De los más de 276.000 trabajadores afectados por ERE en el sector del comercio, la mayoría están en procedimientos de suspensión de empleo o reducción de jornada, concretamente 275.811, dato que multiplica por más de 335 el del periodo enero-agosto de 2019 (822 afectados).

El resto de afectados, 813 trabajadores, han sido objeto de despido colectivo, un 59,9% menos que un año antes, reflejando así el impacto positivo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la contención de las plantillas.

En cuanto a la hostelería, se repite el mismo patrón: de los 150.125 trabajadores afectados por ERE hasta agosto, 150.066 estaban en procesos de suspensión o reducción de jornada y 59 se vieron inmersos en ERE de extinción.

En el primer caso, los ERE de suspensión o reducción, el número de afectados en este sector se ha multiplicado por más de 68 en relación al año pasado, mientras que los despidos colectivos en la hostelería se han reducido un 94%.

LA HOSTELERÍA FACTURA UN 50% MENOS DE MEDIA HASTA AGOSTO

Los estragos del Covid en ambos sectores se aprecian también en sus cifras de ventas. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que la facturación de la hostelería se ha desplomado una media del 50,5% hasta agosto, con retrocesos del 64% en los servicios de alojamiento (hoteles y otros establecimientos) y del 43,9% en los servicios de comidas y bebidas.

En el caso del comercio, la caída media de las ventas hasta agosto alcanza el 14,1%, con disminuciones del 25% en la venta y reparación de vehículos y motocicletas, del 14,1% en el comercio mayorista y del 10% en el comercio minorista.

En cuanto a la evolución de la ocupación, el INE recoge una reducción media del empleo del 11,5% en la hostelería durante los ocho primeros meses del año, con caídas del 17,1% en las plantillas de los servicios de alojamiento y del 9,9% en los servicios de comidas y bebidas.

El comercio, por su parte, ha recortado una media del 1,6% la ocupación en lo que va de año, con retrocesos del 2,5% en la venta y reparación de vehículos, del 2% en el comercio minorista y del 0,9% en el comercio mayorista.

LOS HOSTELEROS ADVIERTEN DEL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS

Los datos de Estadística llegan sólo hasta el mes de agosto, por lo que no recogen todavía los efectos que pueden tener sobre la facturación y el empleo de estos sectores las medidas restrictivas que se están aplicando en las últimas semanas en diversas regiones de España (como el cierre de la hostelería en Cataluña) o las que han entrado en vigor este fin de semana en la Comunidad de Madrid, que obligan a bares y restaurantes a cerrar a medianoche, no admitir clientes desde las 23.00 horas, no permitir consumo en barra, y tener aforo limitado al 50% en el interior y al 75% en terrazas.

La plataforma 'Juntos con la Hostelería', formada por FIAB, Hostelería de España y Aecoc, defiende, por el contrario, que las medidas para parar los contagios deben focalizarse en los lugares en los que, según los datos oficiales, se concentra un elevado número de casos.

Así, el sector incide en que bares y restaurantes aglutinan el 3,5% de los casos de Covid-19 de toda España desde el pasado mes de mayo y el 0,7% de la última semana.

"Los planes sin evidencia científica puestos en marcha hasta ahora, que, además no han ido acompañados de medidas compensatorias han provocado el derrumbe de la hostelería en España: se estima que un total de 100.000 establecimientos cerrará si se mantienen las medidas que ahora se demuestran inconsistentes, lo que conllevará la pérdida de un millón de puestos de trabajo, que se suman a los 400.000 empleos que ya se han destruido", advierte la plataforma.

Las medidas restrictivas que se están adoptando en muchas zonas y que se han incluido entre las recomendaciones acordadas entre Sanidad y el Consejo Interterritorial para luchar contra el Covid contemplan también reducciones de aforo en los comercios.