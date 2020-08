La bolsa suiza Six alcanza el 94,25 % del capital de BME tras la opa

Madrid, 24 ago. (EFE).- La bolsa suiza (SIX) ha alcanzado el 94,249 % del capital de Bolsas y Mercados Españoles (BME), de acuerdo con un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A falta de dos semanas del fin del periodo de compra forzosa tras la finalización de la opa, SIX ha informado de que el accionariado que todavía no ha ejercitado su derecho a ese tipo de venta, tiene hasta el 5 de septiembre para ejercerlo.

Además, ha recordado que "en caso de que finalmente SIX no ejercitara la venta forzosa (squeeze-out), las acciones de BME volverán a estar sujetas a las condiciones del mercado y SIX no estará obligada a adquirir ninguna acción adicional".

BME se negociaba a esta hora en el mercado continuo a 32,94 euros, sin cambios respecto a la sesión anterior.