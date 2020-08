La CNMC impugna varios preceptos del decreto VTC del País Vasco

Madrid, 11 ago (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado impugnar varios preceptos del decreto sobre vehículos de alquiler con conductor (VTC) del País Vasco, que obligan a precontratar el servicio con 30 minutos de antelación e impiden geolocalizar los vehículos disponibles.

Según informa este martes en una nota, el organismo también cuestiona la prohibición de circular por vías públicas cuando no se preste el servicio, y la obligación de no visibilizar la disponibilidad del vehículo cuando esté estacionado, preceptos que "restringen la competencia y no están suficientemente justificados desde la óptica del bienestar general".

La CNMC recuerda que ya el pasado febrero requirió formalmente al Gobierno vasco para que revisara estos aspectos "problemáticos" del decreto, aunque sin éxito.

No obstante, aclara que no cuestiona la norma en su conjunto, sino "únicamente determinados preceptos". La impugnación ha contado con el voto particular de dos consejeros.