La CNMV advierte sobre 30 'chiringuitos financieros' y clones radicados en Reino Unido y Austria

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido 30 advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y clones que están radicados en Reino Unido y Austria.

Del total, más de una veintena de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad se encuentra en Reino Unido.

La FCA británica ha avisado sobre algunos 'chiringuitos financieros' como My Safe Market, Cash Valley, My Coin Elite, Faitbit o Profits Trade, y sobre clones como PMB Capital, Dominion Financial Assets, Invesco UK o Sterling Isa Managers.

Por su parte, la FMA de Austria ha advertido sobre HKFXMT Intermational Limited, Starlingfe, Victoria Finance, Bitqt, TRadixa Ltd o GFX Royal.

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de IOSCO, a través del enlace 'Investor Alerts'.