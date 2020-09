La CNMV advierte sobre cinco entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre cinco entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

El organismo presidido por Sebastián Albella ha informado de que auramarkets.com/metodo-espanol/ y Marketscfd (marketscfd.net) están ofreciendo servicios de inversión sin autorización para ello.

Asimismo, ha emitido alertas sobre tres sociedades clon: Alantraglobal (alantraglobal.com), que no guarda relación con la debidamente registrada Alantra Capital Markets; Universal Capital Markets Limited (ucm-limited.com), que no guarda relación con la entidad debidamente registrada en España con el mismo nombre, y Quadriga Asset Managers (quadrigaassetmanagers.com), que no debe conducirse con la autorizada Quadriga Asset Managers, SGIIC, S. A. (www.quadrigafunds.es).

La CNMV recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.

Además, se ha habilitado un número de teléfono de atención al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.