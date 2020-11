La CNMV advierte sobre más de 30 'chiringuitos financieros'

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre más de 30 entidades financieras no registradas, que prestan servicios de inversión sin la autorización necesaria.

Entre estas sociedades se encuentran 24 Prime Option, Alpinum CG, Intersa LTD y las webs 'atlasfx.co/index.html', 'posedonfx.com', 'nimbusplatform.io' y 'binarytrades24.com/', entre otras.

La CNMV también ha señalado a Duxa Capital LTD, Moon Trade FX, Aderon EU Ltd, Quantfury Ltd, Wealth Capital, Trade IT Broker House, BSB Global y Financial Markets Business, que opera en la web 'sfx247.com/'.

El organismo ha advertido del 'clon' 'fortunetradefx.com', que no guarda relación con Tradeslide Trading Tech Limited, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los "chiringuitos financieros".