La CNMV advierte sobre más de una decena de 'chiringuitos financieros'

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha añadido once nuevas entidades a su lista de empresas que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, el supervisor ha advertido sobre varios 'chiringuitos financieros' como Copio Trading, Normask Group, Gozala Enterprise, Amex Financials, Bitcoin Billionaire o Bitcoin Bank.

También ha avisado sobre Five C Ltd, Imperial Finance, Dinengo Partners o Bitcoinminingfxtrades Ltd.

La CNMV recuerda que las advertencias pueden ser consultadas en su página web y llama a los inversores a denunciar cuando sospechen de alguna oferta a través de un formulario online o del canal de comunicación de infracciones.