La CNMV advierte sobre una veintena de 'chiringuitos financieros' en el extranjero

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre más de una veintena de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello en Reino Unido, Francia e Italia.

En concreto, la FCA británica ha avisado sobre las entidades no autorizadas UK Secure Bonds, Bond Compare, Union Bonds, Bond Comparison Site, Kingsbridge Capital Advisors Limited, Active Capital Asset Managers, Investors Guard, Jamie Shepherd, Allow Loans, Business choice Partners Group, UK Bond Society, First Brokers, OFC Markets, Sadi Finance y Ssite International Limited.

Asimismo, ha emitido advertencias sobre las entidades clon Paydayloansnow Lender, Old Mutual Wealth, ML Capital Asset Management, Hanseatic Financial Services, Cash4u y Kronos Invest.

De su lado, la AMF francesa ha publicado una lista de páginas web que ofrecen inversiones atípicas sin estar autorizados, como ahp-management.com, aldgate-advisors.com, fc-managementgroup.com, financialpartners-ltd.com, g-whisky.com, horizon-patrimoine.com, i-financial-advisor.com, indigo-investissement.com, klimek-consulting.com, lviewcapital.com, mf-capital.fr, palaisduwhisky.com, providence-investissement.com y vin-sur-vin.net.

Asimismo, la Consob italiana ha informado de la suspensión de la oferta de inversión hecha por AirBit Club a través de las web https://airbitclub.com y www.bitbackoffice.com.

La CNMV recuerda que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su web, mientras que las de fuera del ámbito europeo están recogidas en la web del Iosco a través del enlace 'Investor Alerts'.