La CNMV advierte sobre una veintena de 'chiringuitos financieros' en Reino Unido

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido una alerta de su homólogo en Reino Unido sobre casi una veintena de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

Así, la FCA británica ha avisado sobre las entidades Bond Guru (bond-guru.co.uk), FR Investments (fr-investments.com), Mcmanagement (mcmanagement.com), Credit Finance Corporation, Fast Easy Cash (fasteasycash.co.uk), OFC Markets (ofcmarkets.com), Sadi Finance (sadifinance.com), Property Fixed Income (propertyfixedincome.co.uk) y Renewable Energy Investor (renewableenergyinvestor.co.uk).

De igual manera, ha alertado de que no están autorizadas las sociedades Interactive Trade (interactivetrade.com), SMI Markets (smimarkets.com), Tradebase24 (tradebase24.com), Connect Finances (connectfinances.co.uk), Housing Disrepair Claims Direct y Friends & Pro Loans (friendsproloans.wixsite.com/finance/).

La FCA también ha emitido advertencias sobre varias entidades clon, que toman el nombre de otras que están debidamente registradas.

Se trata de Claims Advice Bureau (cryptenix.com), que no debe confundirse con Claims Advice Bureau (UK) Limited; Apex Finance Group (apex-financegroup.com), que no debe confundirse con la autorizada Apex Private Finance Limited; Saxo Bank/Saxo Capital, que no debe ser confundida con la entidad debidamente registrada Saxo Capital Markets Limited, y el también clon Sands Capital (sandscap.co.uk o sandsuk.co.uk).

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de Iosco, a través del enlace 'Investor Alerts'.