La Comunidad de Madrid eleva en tres puntos la caída del PIB regional por el estado de alarma madrileño

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, ha afirmado este lunes que mientras en mayo estimaban una bajada del 12% para este año del Producto Interior Bruto (PIB) en la Comunidad de Madrid por la crisis generada por la pandemia del coronavirus, ahora es de del 15%, después de que el Gobierno de España "viniera a imponer el estado de alarma solo para Madrid".

En una rueda de prensa, Lasquetty ha indicado que esta cifra es "una barbaridad" pero que ellos hacen "una valoración realista del perjuicio económico para las madrileños", a diferencia del Ejecutivo central, "que mantiene la misma previsión de bajada en el 11% que hace un mes, cuando que los indicadores del Gobierno de España eran más positivos". "Las cosas han empeorado con las restricciones y estamos en la previsión de caída del 15%", apunta.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha hecho estimaciones del impacto concreto del cierre perimetral de la región durante este y el próximo puente. "Esperamos que de cara a Navidad la situación mejore y se propongan medidas menos coercitivas para la libertad y se permita a la gente moverse y no cause tanto perjuicio a la economía", confía.

Lasquetty defiende la limitación de movimientos solo durante los días festivos puesta en marcha por el Gobierno autonómico porque "ha dado un buen resultado". "Hay diferentes medidas en toda España porque no ha habido una estrategia nacional. Es que a las pandemias no se las combate confinando a la gente, sino haciendo test, rastreando y evitando nuevos contagios. Cuando se confina es que no ha habido esto antes. La app no está funcionando de manera efectiva. Eso es lo que ha fallado en España cuando hicieron toda aquella parafernalia de las fases", ha esgrimido.

Por eso, el titular regional de Hacienda espera que no vayamos a confinamientos domiciliarios, como ya han pedido algunos presidentes autonómicos y están poniendo en marcha algunos estados europeos. "En Madrid están bajando todos los indicadores desde hace más de un mes, pero en París, Bruselas, Londres, están subiendo desde las últimas semanas. Tal vez en esta ocasión Madrid ha ido antes que los demás", ha dicho.

"Lo cierto es que ahora tenemos un 60% menos de casos positivos nuevos que hace un mes. La incidencia acumulada ha bajado a la mitad, que es de poco más de 400, que es alta pero va bajando. Y hace pensar que las medidas de la Comunidad está surgiendo efecto. El testeo masivo, las pruebas de antígenos, con más 160.000 a la semana, las limitaciones restrictivas a zonas básicas de salud nos hace pensar que la estrategia es correcta. No veo que en este momento estemos pensando en nuevos confinamientos y mucho menos en confinamientos totales", considera.

De hecho, Lasquetty no tiene conocimiento alguno de que el Estado haya transmitido información a la Comunidad de Madrid sobre medidas más restrictivas. "Sería algo insólito imponernos de manera caprichosa lo que le va viniendo a la mente al ministro Illa o lo que va y viene a Simón mientras va programas a los que se mofa de las enfermeras. Con los datos que tenemos no tendría sentido que se impusieran medidas más duras", ha manifestado.

"EL MAYOR IMPACTO ECONÓMICO EN UN SIGLO"

El titular regional de Hacienda considera que el impacto económico de la pandemia "es el mayor en un siglo y es devastador en toda España, con cientos de miles de personas que han perdido su empleo, lo más grave después de los fallecidos".

"El Gobierno insiste en una cifra del 11% (de la caída del PIB anual nacional) que es irreal, que sería bastante optimista sin segunda ola, y ahora con mayor motivo pensamos que sería mucho mayor. Pensemos que el fracaso del Gobierno español, desgraciadamente para todos, es de antología. De todos los gobiernos de la OCDE, es el país con mayor mortalidad y mayor hundimiento económico. Es trágico y difícil tener un récord de daño producido a la Nación como el que tiene Pedro Sánchez. Habrá nuevas estimaciones por parte de organismos en las próximas semanas y eso va a impactar en el conjunto de España", ha aseverado.

En este punto, ha vuelto a criticar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado porque, a su juicio, infringen "un daño duradero" a los españoles. "Me temo que bastante más grave que lo que hizo el presidente Rodríguez Zapatero hace diez años y con las mismas razones, que fue empeñarse en hacer que no pasaba nada hasta que vino el cataclismo. Será lo mismo pero incrementado por mucho, porque la subida del 25% de gasto público es mucho más dañino que lo de Zapatero en su momento", se ha quejado.