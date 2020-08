La evolución de la pandemia frena de nuevo el optimismo de los consumidores alemanes

Berlín, 28 ago (EFE).- La evolución de la pandemia del coronavirus ha frenado de nuevo el optimismo de los consumidores alemanes tras tres meses consecutivos al alza impulsado por la esperanza de una pronta recuperación.

Mientras las expectativas económicas y la disposición a realizar compras han mejorado, aunque ya sólo mínimamente, las perspectivas de ingresos han retrocedido notablemente, según refleja en su estudio de agosto el indicador mensual elaborado por la Sociedad para la Investigación del Consumo (GfK) y publicado hoy por esta consultora.

Dado que aumenta asimismo la tendencia al ahorro, la GfK pronostica para el indicador -elaborado a partir de la opinión de cerca de 2.000 encuestados y que mide la confianza de los consumidores- una bajada de 1,6 puntos de los 0,2 negativos en agosto a los 1,8 negativos en septiembre.

"El aumento de los contagios y el temor a un endurecimiento de las restricciones por el coronavirus generan incertidumbre y afectan por lo tanto al estado de ánimo", señaló Rolf Bürkl, experto en consumo de la GfK.

Agregó que la bajada temporal del IVA -del 19 % al 16 % y del 7 % al 5 % para el tipo reducido- que entró en vigor el 1 de julio "puede sostener la tendencia al consumo pero, al menos de momento, no impulsarla".

Según Bürkl, dependerá sobre todo de la ulterior evolución del número de contagios y de las medidas necesarias que tengan que tomar las autoridades si esta pérdida de confianza de los consumidores es sólo temporal.

Los consumidores siguen convencidos a pesar de todo de que la economía alemana logrará salir de la peor recesión desde la posguerra gracias también al amplio paquete de ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno alemán, afirma la GfK.

No obstante, ello requiere que los contagios no sigan aumentando y que no sea necesario introducir medidas drásticas para contener la pandemia o incluso imponer una segunda parada de la vida pública, precisa.

Para una recuperación drástica y sostenible de la economía alemana es "sumamente importante" también que los países receptores de las exportaciones alemanas "levante cabeza rápidamente", subraya el comunicado.