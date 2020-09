La inflación británica cae al 0,2% en agosto, su nivel más bajo en cinco años

Londres, 16 sep (EFE).- El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido se situó en agosto en el 0,2 %, su nivel más bajo desde diciembre de 2015, frente al 1 % del mes anterior, según los datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

A esta "significativa" bajada en la inflación contribuyó, según los analistas, el impacto que ha tenido el popular programa implementado por el ministro de Economía, Rishi Sunak, "Eat Out To Help Out", que ofrecía descuentos a los ciudadanos por comer fuera de casa a fin de reparar los daños en el sector hostelero ocasionados por la pandemia de coronavirus.

Según comentó hoy Nathan Athow, adjunto del departamento de estadísticas nacionales de la ONS, el coste de comer fuera de casa en restaurantes o pubs bajó "significativamente" en agosto gracias a la citada iniciativa.

El descenso en ese índice obedeció también "al recorte acometido en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) -del 20 al 5 %-, lo que ha llevado a una de las mayores caídas en la inflación anual en los últimos años".

El experto enumeró otros factores que están detrás de la notable bajada: "por primera vez desde que comenzaron estos registros, las tarifas aéreas disminuyeron en agosto al haber menos personas que viajaban al extranjero por vacaciones", dijo.

"Al mismo tiempo, las habituales subidas en el precio de la ropa que se ven en este momento del año, cuando llega la colección de otoño a las tiendas, no se han materializado", puntualizó Athow.