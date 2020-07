La iniciativa 'Equipo País' selecciona a 130 líderes y gestores para ayudar al Gobierno a salir de la crisis

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La iniciativa colaborativa Equipo País ha seleccionado a un total de 130 personas en el marco de su proyecto para identificar a "los mejores líderes y gestores de la sociedad civil española", con el fin de poner su talento a disposición de las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones a la crisis provocada por el Covid-19.

En un comunicado, Equipo País destaca que estas 130 personas, que se han elegido en un proceso llevado a cabo también de forma colaborativa, han demostrado "su excelencia en la gestión, su capacidad de liderazgo y sus valores, y que contribuirán a construir el futuro del país".

Para seleccionar a estos profesionales se realizó una selección previa con más de 900 líderes destacados propuestos por 26 organizaciones y listados que reconocen a los mejores líderes de la sociedad civil. De ellos, más de 450 han votado de forma libre y anónima a quienes, a su vez, han considerado los mejores líderes y gestores.

Entre los 130 más votados que constituyen la selección final se encuentran perfiles de directivos de grandes empresas, fundadores de startups, emprendedores sociales, gestores del tercer sector, académicos y jóvenes innovadores.

Algunos de los 130 profesionales propuestos son Fernando Abril-Martorell (Indra), Ana Botín (Santander), Antonio Brufau (Repsol), Antonio Catalán (AC Hoteles), Fuencisla Clemares (Google España), Concepción Dancausa (Bankinter), Sol Daurella (Coca-Cola European Partners), Rafael del Pino (Ferrovial), José María Entrecanales (Acciona), Gabriel Escarrer (Meliá Hoteles) o Isidro Fainé (Fundación la Caixa).

Otros de los nombres incluidos en esta lista son Luis Gallego (Iberia), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Pablo Isla (Inditex), Pilar López (Microsoft España), Marta Martínez (IBM España), Rafel Miranda (Acerinox), Amancio Ortega (Inditex), Francisco Reynes (Naturgy), Francisco Jose Riberas (Gestamp), Juan Roig (Mercadona), Juan Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) y Carlos Torres (BBVA).

ÁREAS DE GESTIÓN

La selección de líderes realiza por Equipo País se clasifica en seis áreas de gestión: Modelo Productivo; Innovación y Tecnología; Sostenibilidad, Energía y Recursos; Educación; Sanidad y Desarrollo Social.

En cada una se trabajará en los próximos meses para presentar propuestas específicas con el fin de ayudar en la salida de la crisis del Covid-19 y de establecer las bases del desarrollo futuro del país. Serán propuestas "colaborativas y con visión de largo plazo" en áreas estratégicas para la reconstrucción de España.

"Ante los grandes retos sanitarios, económicos, sociales y tecnológicos que tenemos ante nosotros, necesitamos el mejor talento para asegurar un desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo. Equipo País quiere tender puentes y servir de nexo entre ese talento de la sociedad civil y el sector público, y este listado de líderes es el punto de partida para iniciar esa labor", ha remarcado Antonio Espinosa, uno de los promotores de Equipo País.

Equipo País está impulsado por jóvenes de la sociedad civil de manera independiente y apartidista, basándose en los criterios y el apoyo de algunas de las organizaciones civiles más reconocidas y en la participación de cientos de líderes seleccionados.

La iniciativa se apoya en una veintena de organizaciones colaboradoras, entre las que se encuentran Acumen Academy & Open Value Foundation, Ashoka, B Lab, Bridge for Billions, Celera, Club CEO, ComBoca Comunicación, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), Corporate Excellence - Center for Reputation Leadership, EJE&CON, Endeavor, Foro de Foros, Global Shapers, Nova Talent, One Young World, Opinno o Qvixote Leaders.

Asimismo, también forman parte de la misma Revista Emprendedores, Ship2B, Soulsight, Top 100 Mujeres Líderes, Trivu y UNLTD Spain; además de listados como Forbes 30 under 30, Top 100 Economic Leaders del Instituto Choiseul, MIT Innovators Under 35, Ranking Merco Top 100 líderes en España o Top 21 Millenial Entrepreneurs de Business Insider.