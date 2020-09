La migración a la nube puede reducir las emisiones de CO2 en casi 60 millones de toneladas al año

Según informe de Accenture, se trataría del equivalente a quitar 22 millones de coches de la carretera

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La migración a la nube pública puede lograr una reducción "significativa" de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 5,9% del total de los servicios de Tecnologías de la Información (TI), casi 60 millones de toneladas a nivel global por año, lo que equivale a quitar 22 millones de coches de la carretera, según revela un estudio elaborado por Accenture.

De acuerdo a un análisis de la firma, basado en su propia experiencia en el apoyo a migraciones sostenibles de cloud para cientos de clientes a nivel mundial, el informe 'The Green Behind The Cloud' señala cómo las compañías pueden obtener mayor valor de un uso respetuoso con el medioambiente y la actividad de los servicios de cloud, sin importar en qué fase se encuentren.

La compañía de servicios profesionales resalta en su estudio que las empresas se enfrentan a una "mayor presión" para resolver los grandes retos socioeconómicos y cambiar hacia prácticas más responsables y sostenibles, al mismo tiempo que impulsan la rentabilidad.

El último estudio de Accenture Strategy-UNGC señalaba que el 59% de los consejeros delegados afirma que están desplegando energías renovables y de bajo carbono en su actividad diaria, mientras que el 44% ve un futuro sin carbono para su empresa. Además, dos tercios de los encuestados ven tecnologías como la nube como un factor fundamental para acelerar el cambio y hacer realidad sus compromisos medioambientales.

Además del significativo impacto medioambiental, las soluciones sostenibles de cloud ofrecen beneficios financieros, ya que, según el análisis de Accenture, muestra hasta un 30%-40% de ahorro en el coste total de propiedad de la nube pública, impulsado por una mayor flexibilidad de los profesionales, mejores tasas de utilización de los servidores y una infraestructura más eficiente en términos de energía.

Según el informe, la sostenibilidad y los beneficios financieros de la migración a la nube varían en función de tres factores clave: el servidor de cloud seleccionado, el nivel de ambición para la optimización de la nube y el nivel de innovaciones en materia de sostenibilidad.

"Las empresas se están moviendo rápidamente a la nube para favorecer la innovación y el ahorro de costes, pero la sostenibilidad debe ser también considerada como un motor principal", ha remarcado la directora gerente de Accenture Technology, Mercedes Oblanca.

Sin embargo, Oblanca ha incidido en que no existe un "único enfoque" para la migración sostenible a la nube y las compañías deben entender las decisiones de migración, diseño e ingeniería que determinarán directamente "cuán sostenibles son sus soluciones y los beneficios que éstas impulsan".

TRES NIVELES DE AMBICIÓN

En lo que respecta a la optimización de la nube, el informe señala tres niveles de ambición en el primer viaje hacia la sostenibilidad en el cloud: migraciones estratégicas sin grandes rediseños, aplicación de prácticas sostenibles de ingeniería de programas informáticos y la optimización de la aplicación para el "tejido de la nube.

En este sentido, el director gerente de Accenture Strategy, Nino Herrería, ha subrayado que el cloud sostenible puede producir un "efecto doble" para el valor de la acción y las partes interesadas, al reducir simultáneamente los costes y las emisiones de carbono".

"Además, la magnitud de la reducción de carbono lograda mediante las migraciones a la nube puede contribuir a cumplir los compromisos relativos al cambio climático y a impulsar nuevos niveles de innovación, lo que conducirá a un balance más ecológico y a un planeta más verde", ha agregado.

El análisis de Accenture señala que las migraciones iniciales a la nube por sí solas pueden reducir las emisiones de carbono en más de un 84%, en comparación con la infraestructura convencional, y que las reducciones pueden incrementarse incluso más, hasta un 98%, mediante el diseño de aplicaciones específicas para la nube.