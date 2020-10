La nueva orden de metrología obligará a cambiar 7,7 millones de contadores

Madrid, 24 oct (EFE).- La nueva orden de control metrológico, que entra en vigor este 24 de octubre, tras retrasarse por la pandemia de la covid, obligará a cambiar en el corto plazo 7,7 millones de contadores de agua y gas, mientras que en los de electricidad no habrá una sustitución masiva hasta dentro de 15 años.

En febrero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

La orden debía entrar en vigor el pasado 24 de agosto, pero la pandemia de la covid-19 llevó a retrasar su aplicación.

Si la empresa gestora del contador es su titular, el particular no tiene que hacer ninguna gestión para proceder a la sustitución, pero en el caso de que no lo sea, la empresa gestora se pondrá en contacto con él para que le delegue las operaciones de sustitución o verificación.

Para los contadores de agua y gas, la nueva orden establece una vida útil de 12 y 20 años, respectivamente, tras lo que el gestor del servicio deberá sustituirlos asumiendo el coste de los mismos.

Los contadores de agua y gas que no tengan 12 y 20 años podrán optar por verificaciones, a través de las cuales se puede ampliar el periodo de vida útil por cinco años sucesivamente.

Para la sustitución de los contadores de agua que tengan que ser cambiados, se establece un plazo de cinco años a partir de la publicación de la orden y para los contadores de gas de ocho.

En España existen 1,7 millones de contadores de gas con una antigüedad superior a 20 años y 6 millones de agua con una antigüedad superior a 12.

En el caso de los contadores eléctricos, se sustituyeron en 2016 y 2017, por lo que hasta dentro de 15 años no habrá una sustitución masiva.

En España el parque total de contadores de agua es de 21 millones; el de gas tiene 7,8 millones y el de electricidad 28,2 millones, según datos del Ministerio de Industria.

La nueva orden persigue asegurar la correcta medición de instrumentos, aparatos, medios, sistemas de medida y programas informáticos que sirven para medir o contar, con el fin de proteger a los consumidores de medidas incorrectas que puedan perjudicarles.

Aunque la orden no establece ninguna sanción, la Ley de Metrología de 2014 establece para las infracciones leves multas de hasta 5.000 euros, de 5.001 a 90.000 euros para las graves y de 90.000 a 600.000 euros para las muy graves.

No obstante, en marzo pasado el Centro Español de Metrología, dependiente del Ministerio de Industria, aseguró que las cuantías no serían desproporcionadas para el caso de un particular.

La orden, que entra hoy en vigor, también recoge las obligaciones de revisión de otros aparatos de medida, como los cinemómetros (radares), taxímetros y etilómetros, que tienen que pasar una vez al año la verificación.