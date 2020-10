La pandemia apenas reduce un 0,1% el número de millonarios en el mundo, según Credit Suisse

El número de supermillonarios en España bajó en 78 personas en el primer semestre, hasta 1.882

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El fuerte impacto de la crisis del coronavirus en las sociedades y economías de todo el mundo apenas ha provocado una mínima reducción en el el número de millonarios (en dólares), que a mediados de 2020 alcanzaban los 51,82 millones de individuos, lo que representa un descenso de 56.000 millonarios durante la primera mitad del año en comparación con el dato del final de 2019, según un informe elaborado por Credit Suisse.

Estados Unidos se mantiene como el país con mayor número de millonarios en el mundo, con 20,27 millones en junio de 2020, tras aumentar la cifra en 58.000 personas en la primera mitad del año, por delante de China, con un total de 6,15 millones de millonarios, con un aumento de 365.000 desde enero.

Por contra, Reino Unido perdió entre enero y junio 241.000 millonarios, hasta 2,11 millones, mientras que Japón vio reducida la cifra en 47.000 millonarios, hasta 3,27 millones.

En el vértice de la pirámide de la riqueza mundial, Credir Suisse calcula que la cifra de supermillonarios, aquellos con más de 50 millones de dólares, era de 155.688 afortunados, lo que representa un retroceso de 122 personas en el primer semestre de 2020, aunque desde el principio de 2019 supone un incremento de 16.640 individuos.

En España, la entidad estima que en los seis primeros meses de 2020 se redujo en 78 personas la cifra de supermillonarios, hasta 1.882, frente 1.960 del año pasado.

No obstante, el documento recuerda la desigual distribución de la riqueza mundial, puesto que este 1% de población mundial con al menos 1 millón de dólares posee el 43,4% de la riqueza, cuando el 34% de población cuyos patrimonios oscilan entre 10.000 y 100.000 dólares poseen el 14,7% de la riqueza, mientras que el 53,6%, aquellos con patrimonios inferiores a 10.000 dólares, son dueños apenas del 1,4% de la riqueza mundial.

Los autores destacan que 2019 fue un año 2019 fue un año excepcional para la creación de riqueza, con un aumento total de 36.300 millones de dólares (30.694 millones de euros), que el inicio de la pandemia recortaría en unos 17.500 millones de dólares (14.800 millones de euros), aunque desde marzo el repunte de los mercados de valores y de los precios de la vivienda permitieron situar el importe total de la riqueza de las familias ligeramente por encima del nivel de finales del año pasado, mientras que la riqueza por adulto aún está algo por debajo.

LA RIQUEZA DE LAS FAMILIAS, RELATIVAMENTE "INDEMNE"

"En vista del daño infligido por la Covid-19 a la economía mundial, cabe destacar que la riqueza de las familias ha salido relativamente indemne", indicó Anthony Shorrocks, economista y autor del informe, quien subrayó que la riqueza actúa como una forma de seguro propio que las familias pueden utilizar en tiempos difíciles.

"Cuando el compromiso de los Gobiernos y bancos centrales se hizo evidente, los precios de las acciones comenzaron a subir. En algunos países, entre ellos Estados Unidos, las pérdidas iniciales ahora se han revertido en el caso de los mercados bursátiles, aunque muchos países todavía no se han recuperado totalmente. Desde una perspectiva no financiera, no se ha observado una tendencia mundial bajista en los precios de las viviendas o los bienes inmuebles en general", añadió.

"Hasta la fecha, el impacto de la pandemia en la riqueza de las familias ha sido mínimo. Sin embargo, un menor crecimiento económico temporal, junto con cambios en el comportamiento de las empresas y los consumidores, puede derivar en una pérdida de producción, instalaciones innecesarias y cambios sectoriales que podrían obstaculizar la acumulación de riqueza de las familias durante algún tiempo", advirtió por su parte Nannette Hechler-Fayd'herbe, directora de inversión de Gestión Internacional de Patrimonios y responsable global de Economía e Investigación de Credit Suisse.

"Estas perturbaciones de la economía mundial nos llevan a creer que el crecimiento de la riqueza de las familias, en el mejor de los casos, se recuperará lentamente de la pandemia a lo largo de 2021", añadió, señalando que "entre las principales economías, es probable que China sea la clara ganadora".