Lagarde insta a los bancos a indicar cómo van a adaptarse a un mundo sin emisiones

Fráncfort (Alemania), 4 nov (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, insta a los bancos a "indicar en sus planes de transición cómo prevén adaptarse a un mundo sin emisiones".

En un blog del BCE, publicado este jueves, Lagarde dijo que la Glasgow Financial Alliance for Net Zero da los primeros pasos en esa dirección.

"La publicación de datos completos, comparables internacionalmente y auditables puede ayudar a que los fondos fluyan hacia donde más se necesitan y evitar al mismo tiempo el riesgo de blanqueo ecológico (greenwashing)", según Lagarde.

"Estas sendas de transición requieren que la fijación de los precios del carbono refleje totalmente sus costes ambientales y sociales presentes y futuros, lo que dista mucho de la situación actual", apostilló.

La presidenta del BCE afirmó "que los combustibles fósiles recibieron 450.000 millones de dólares en subvenciones explícitas en 2020".

También advirtió de que las fuertes subidas de los precios de la energía pueden afectar a los más vulnerables de nuestra sociedad, por lo que es necesaria una transición justa en la que los beneficios se repartan por igual.

Lagarde recordó que los bancos centrales cada vez prestan más atención al cambio climático.

Aproximadamente cien bancos centrales y supervisores financieros de todo el mundo se han unido para formar la Red para la Ecologización del Sistema Financiero, que trata de contribuir al desarrollo de la gestión del riesgo climático y ambiental en el sector financiero y de movilizarlo para apoyar la transición verde.

Ayer, el BCE se comprometió públicamente a apoyar, dentro de nuestro ámbito de responsabilidad, actuaciones decididas por parte de las autoridades para implementar el Acuerdo de París y mitigar las consecuencias del cambio climático. EFECOM

